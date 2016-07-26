好掛住日本？｜5間真．日本過江龍餐廳推介 豐洲直送魚生 鬆軟日式梳乎里 裝潢跟足日本總店

久久沒有去旅行，很掛念日本的美食嗎？這次去大家推介5間來自日本的過江龍日本餐廳，由環境裝潢至餐牌上的美食，大部分都跟足日本總店，絕對可以為你一解鄉愁！

築地市場壽司刺身－うまい鮨勘

うまい鮨勘原是是築地市場內的人氣店舖，主打各式刺身和壽司，在日本已經有31間分店，香港首家分店於2016年底開業，部分魚生食材由東京直送，新鮮又滋味！必點極上壽司盛，當中包括海膽軍艦、三文魚籽軍艦、牡丹蝦等，魚生鮮味，雖然價位較高，仍然值得一試。

うまい鮨勘 香港

地址：九龍尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OTG04A舖

名古屋Pancke專門店－HoiHoi Pancake House

近年日式梳乎里在香港大行其道，外型可愛，口感鬆軟，睇得又食得，因此成功俘虜不少女仕的心！這間HoiHoi Pancake House，來自日本名古屋，在當地很受歡迎，香港店的餐牌亦保留大部份班戟款式。招牌產品是楓糖忌廉梳乎厘班戟，梳乎厘即點即製，鬆軟又富蛋香，表面淋上鮮製幼滑忌廉，一試難忘！

HoiHoi Pancake House

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期Megabox 1樓19-20號舖

日本第一天丼－金子半之助

金子半之助來自日本東京，在日本連續五年獲得「全國天丼金賞」，在香港已有三間分店，主打日式天婦羅丼飯和長達30cm長的海鰻天婦羅，每碗食材款式豐富，天婦羅炸得香口酥脆而不油膩，份量十足，加上店內半開放式廚房的設計，客人可以欣賞廚師製作料理，風味十足！

金子半之助

地址：灣仔皇后大道東200號利東街地下G16號舖

人氣長龍吐司店－嵜本SAKImoto

嵜本高級Shokupan專門店源自日本大阪，店內新鮮焗製的香軟吐司及自家出品手工果醬在日本人氣高企！香港店開業後，亦出現買吐司的人龍，非常誇張。店舖設有堂食，必食極生吐司 + 3款果醬 + 北海道牛油，招牌極生吐司烘底後切成九宮格，配上自選果醬，非常滿足。

SAKImoto bakery 嵜本高級Shokupan專門店

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3208號舖

京都菓子老店－京都仁王門

京都仁王門在京都已有69年歷史，味道傳統，香港店主要供應日本班戟、拿玻崙、全日早餐。大熱之選為宇治抹茶班戟，當中包括抹茶雪糕、蕨餅、抹茶漿和忌廉，宇治抹茶味道濃郁甘香，班戟又香又鬆軟，不錯。

京都仁王門

地址：荃灣地下G22-G23號舖海之戀商場

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