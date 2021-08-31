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家常菜食譜｜「油」營好煮意 薺菜蝦仁炒雙菇
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家常菜食譜｜「油」營好煮意 薺菜蝦仁炒雙菇

「今晚食乜餸」是不少「煮婦」及「煮夫」每日的課題，來來去去都是燜雞翼、煎豬扒、蒸排骨，加多碟炒青菜，開始「口寡寡」？這一道「薺菜蝦仁炒雙菇」，有齊海鮮蔬菜，色香味俱全之餘，最重要是「油」營又易煮，簡單快捷不失手，下班回家輕鬆煮一煮立即可以開飯！

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材料

乾冬菇    10粒
白蘑菇    10粒
鮮蝦        8隻
急凍薺菜        100g
獅球嘜植物固醇粟米油        20ml
鹽    3g
糖    5g
白胡椒    1g
上湯        100ml
生粉水    適量
麻油        5ml

 

做法

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每日攝取2克植物固醇 有效降低壞膽固醇水平

膽固醇人人都熟，但「植物固醇（Plant Sterols）」大家又知多少？植物固醇源自天然植物，是構成植物細胞膜的一種物質，雖然植物固醇與膽固醇的化學結構相似，但植物固醇能於腸道內形成防護網，阻隔膽固醇經腸道進入血液，其功效已獲得美國FDA、歐盟及加拿大衞生局認可，歐洲心臟學會資料更顯示，每日攝取2克植物固醇，可有效降低壞膽固醇水平。

由於人體不懂得自行製造植物固醇，故需要在日常飲食中攝取，如豆類、蔬果、堅果及種子等食材都含有植物固醇。然而，一般食物的植物固醇含量偏低，以2克的植物固醇為例，要攝取同等份量便相當於進食約100條香蕉或425個番茄。單靠食材難以吸收足夠的植物固醇，不妨「油」此入手。香港製造的獅球嘜植物固醇粟米油及芥花籽油，每支900毫升含10,000ppm植物固醇（約8.2克），日常用作烹調，可以幫助補充植物固醇，更易滿足每日攝取2克植物固醇所需，絕對是降膽固醇的食油之選。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/家常菜食譜｜「油」營好煮意-薺菜蝦仁炒雙菇-283699
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