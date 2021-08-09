屈臣氏夥許廷鏗搞Flycation音樂會 七師傅同193細妹齊拍宣傳片

許廷鏗(Alfred)粉絲留意了！屈臣氏將於本月28日舉辦「屈臣氏蒸餾水We Care關愛同遊Flycation」，與Alfred舉行全港首個空中音樂會，更邀請到七仙羽師傅(七師傅)擔任活動關愛大使，並與193胞妹郭嘉盈(Michelle)拍攝宣傳片。

是次活動聯同香港單親協會，邀請到28位來自單親家庭的小朋友及家長，為他們打氣加油。Alfred透露目前已著手挑選歌單，希望為大家傳遞正能量。七師傅時常拋出金句，Alfred表示和師傅合作雖然難以忍笑，但非常欣賞、喜歡對方的坦白和真誠，期待和師傅合唱畫面，但七師傅不敢獻技，「我唱歌不好聽，我又不是專業歌星，我做遞水、遞毛巾，讓他潤喉嚨，幫他抹汗。」她又表示現實中從未想過當空姐，她坦言︰「當空姐一定要靚女又要夠高，兩個條件我都未有具備，但穿上空姐裝覺得不算差，上鏡還OK呀。」

193妹妹Michelle放棄銀行高薪厚職參加《全民造星IV》面試出道，人未紅廣告先到手，Michelle首次拍廣告興奮又緊張，正考慮會否全身投入娛樂圈，今次正好試水溫看看外間反應，哥哥193事前叮囑她輕鬆面對。Michelle希望像193一樣成功，有一半已很滿足。作為《全民造星IV》的導師Alfred得知Michelle身份則表示有優勢亦有進步空間，「她是193妹妹，我覺得女仔來說她已經很高，感覺很smart，看見她話頭醒尾，希望在娛樂圈不同崗位會見到她。」



想睇Flycation音樂會，只要購買屈臣氏蒸餾水產品滿$20，可以憑電子單據連同「你最想關心的對象及原因」Whatsapp到5148 2500，有機會贏取活動門票及香港快運來回香港機票2張(名額30個)。

睇片：https://bit.ly/2XemLrp

「屈臣氏蒸餾水We Care關愛同遊Flycation」活動及航班時間

航班：UO2800

航班日期：8月28日(星期六)

預計活動時間：上午9時至下午12時30分

航空公司：香港快運(Hong Kong Express)