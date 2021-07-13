屈臣氏汽水「哥喇」「 白檸」重出江湖 $0.3換購價無花假

今年為屈臣氏集團成立180周年，品牌隆重重推七十年代風靡一時玻璃樽裝汽水「哥喇」及「 白檸」，以全新港式懷舊風的罐裝及復刻樽裝限量版設計作賣點，並聯乘百佳超市、金記冰室、美樂士多、奇華餅家、海逸酒國際酒店集團及多個網購平台重推「七十年代懷舊價」＄0.3/支震撼換購價，誓要再次引發飲品潮流，以始終如一的味道繼續陪伴大家成長。

當年推出的電視廣告都幾巴閉，多位影視紅人參與演出，好似米雪、發哥周潤發、繆騫人及羅樂林等，迅即成為最受歡迎的汽水飲品之一！

懷舊活動一覽

●於美樂士多設置「懷舊情懷角落」打卡位，讓顧客重溫及體驗七十年代的香港舊境

●全港共24間分店金記冰室帶來復古用餐體驗，推出期間限定的「3毫子換購哥喇汽水活動*」，凡於7月16至23日期間惠顧金記冰室鮮茄濃汁焗厚切豬扒飯，即可以「七十年代懷舊價」 - $0.3換購屈臣氏復刻版哥喇汽水一支，細味當年情；金記亦推出限定「白檸瑞士汁燜雞髀」，以及懷舊冰室限定「哥喇黑牛」以及「鹹白檸」，全以「哥喇」及「白檸」特別調製而成。銅鑼灣、黃大仙及調景嶺分店，設立懷舊「哥喇」打卡位

●即日起於任何一間百佳超級市場消費滿$180（需包括最少一件屈臣氏飲品或菓汁先生飲品），即可以$0.3換購屈臣氏復刻版哥喇汽水一支*。當中5間指定百佳超級市場分店（包括香港仔、黃埔、油塘大本營、沙田置富第一城及九龍塘又一城分店）將會設有模擬舊式士多陳列位，讓大家重溫當年。