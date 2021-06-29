屯馬綫｜九龍城唔止泰國菜！ 盤點4間必食餐廳 文青打卡café/All-day breakfast

隨著屯馬綫正式通車，以後大家可以直接搭地鐵到宋皇臺站，非常方便。九龍城出名美食多，除了泰國菜之外，近年亦新開了不同類型的食肆及café，一於趁周末入九龍城食大餐吧！

All-day Breakfast—The Yell-Owl Seafood and Grill

All-Day Breakfast絕對是女生們到café的必點之選，這間更受到Facebook「All-Day Breakfast關注組」的熱捧！只因它有原隻龍蝦all day breakfast，除了最基本的煙肉、腸仔、薯餅之外，更有原隻龍蝦讓大家品嘗。它們更將炒蛋變成Egg Benedict，亦有蟹肉牛油果多士，超級足料！最適合大食的你，女生們也可以與閨蜜一起開心share！

📍地址：九龍城福佬村道5-9號地下C號舖

營業時間：星期一至五10:00-22:00；星期六至日 8:00- 22:00

中西合璧－大和堂咖啡店

只看店面，大家可能會誤以為「大和堂」是一家舊式中醫館。咖啡店的前身的確是一間有80多年歷史的中醫館，但其實自2018年起已改裝成一間中西合璧的咖啡店。店面及店裡的裝潢亦保留當年中醫館的特色，藥櫃、鐵閘等都能在店內找到。而店主更大玩fusion特色，例如把朱古力奶凍放到舊式茶杯、咖啡用印有「大和堂」的瓷杯碟盛載等，將西式的風味加進中式的容器，兩者卻異常合拍。店內餐點除了咖啡外，還有漢堡、三文治等小食，可當為brunch食用。如果你喜歡這種中西合璧的感覺，這家店絕對適合你！

📍地址：九龍城衙前塱道24號地舖

營業時間：星期一至日08:00-18:00

禪意風格—Sofi Coffee

香港近年有不同類型的特色café開張，Sofi Coffee以日式庭園為主題，店內的裝潢亦全部是深色木質，充滿著「陰翳」及「靜謐」的感覺。主打手沖冷咖啡，以雞尾酒手搖方式製成，味道香濃泡沫細滑。另有駐場抹茶師，為大家炮製正宗日式抹茶。餐點方面有甜品、窩夫等輕食，其中必食泰式香葉炒新豬肉刈包，充滿九龍城的泰式風味！

📍地址：九龍城龍崗道9號地下

營業時間：星期一至日10:00-18:00

泰皇閣泰國菜館

來到九龍城，不得不提泰國菜！被喻為香港「小泰國」的九龍城，有不少著名的泰國餐廳。其中泰皇閣泰國菜館主打正宗地道「泰國菜」，除了常見的青咖哩、木瓜沙律、炸蝦餅之外，亦有泰式炸豬手、生蝦刺身等，猶如重遊泰國。此外，店內亦有外賣泰式樽仔特飲及小食，如泰式奶茶、泰奶綠茶、酸辣鳳爪、椰汁西米糕等。

📍地址：九龍城衙前塱道15號地舖

營業時間：星期一至日 11:45 - 23:00