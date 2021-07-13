崇光Freshmart「夏日之風味」 本地網店獨家甜品＋台灣小食

崇光銅鑼灣店B2/F Freshmart於今日起（14日）至7月20日期間，舉行「夏日之風味」，除了齊集多款冰涼甜點，另外亦有多間人氣網店精選美食首度登陸崇光，帶來獨家限定新口味，享受夏日味蕾大派對！

當中曾於城中打卡熱點Blue Bottle Coffee（HK）合作的人氣網店GRANDMA’S SCONES，以及曲奇阿嬸COOKIEISM將以期間限定形式首次於崇光登場。其中 GRANDMA’S SCONES設有$100/3件優惠，與大眾同享開心味道；而曲奇阿嬸COOKIEISM亦帶來兩款獨家新口味，只在崇光發售，滿足一眾曲奇「粉絲」。另外，馮爺餅家亦呈獻多款招牌手工蝴蝶酥、杏仁條等經典美食，啖啖好滋味令人一試難忘。

此外，亦有多款冰涼消暑甜點，包括SOCOCO椰子雪糕、GREEN COMMON零罪惡純素甜品、「宏」日式蛋卷、新登場的HONEY BB雙重芝士蛋糕、以及JOHN AND JILL’S各款8”紐約芝士蛋糕等等，一同歡度盛夏。

甜品外更有多款泰國及台灣急凍美食，有老克明九層塔手工抓餅、台灣鹽酥雞、林東芳牛肉麵及泰椰風即食料理等。