平靚正 人氣連鎖開新店

疫情無阻食肆愈開愈多，兩間以人龍見稱的連鎖人氣食店，仍然以高品質及抵食價兩大元素再接再厲開新店！文：Winki、攝(部分由店方提供)

La Vache! 去到金鐘PP

以獨沽一味的黃金鐵三角(沙律＋薯條＋牛扒)向法國小餐館致敬的La Vache!，繼中環及尖沙咀後，於太古廣場開設第三分店，裝潢以紅皮製座椅及紅白格仔枱布為主，打造優雅的法國扒房情調。

La Vache!無論午市或晚市都大排長龍，不過好處是不用看餐牌，這裡只供應一款經典牛扒薯條(Steak- frites)。甫坐下，侍應便會向你查問喜愛的牛扒熟度，然後奉上麵包籃及有機核桃沙律配黃芥末油醋汁，緊隨其後的是一塊10安士USDA Prime頂級美國安格斯肉眼扒，碟下方配備小蠟燭保溫，而無限量添加的金黃炸薯條，亦是最受食客歡迎的第二主角！這裡的招牌紅酒與牛扒當然是絕配，drink menu亦提供白酒、各式雞尾酒、汽水及果汁等選擇。

La Vache!太古廣場│金鐘道88號太古廣場LG1樓007號舖



Pici堅尼地城粉紅新店

品嘗限定鱈魚雲吞

超級抵食的意大利麵吧Pici，第6分店已於堅尼地城開業，招牌半落地玻璃窗單邊雅座撞上淡粉紅色牆身，懶洋洋的氣氛更上一層樓，而店內的單邊位置更可一邊看著大廚手製意大利麵！新店限定鱈魚意大利雲吞Ravioli Codfish，大廚以新鮮菠菜麵糰包住大西洋鱈魚，加上酸豆、橄欖及薯仔慕絲，層次豐富，而必吃的還有黑松露細扁麵Tagliolini Truffle，松露片如雪花鋪滿，加上白松露醬同紅蔥頭加持，無得輸吧！

星期一至五(starter+pasta+dessert/drinks $158 / 每位)

星期六、日及公眾假期(starter+pasta+dessert，分量按每枱人數而定 $248/每位)

Pici Kennedy Town│西環堅尼地城加多近街45-55號地下

