感受拿玻里街頭風情

藏在和昌大押拱門下、提供正宗南意美食的CRUST Sciuscia，其小食外賣專櫃正式全天候營運！玻璃櫃內放著各款令人流口水的炸薄餅(Pizza Fritta)、意大利煎麵餅(Giri Di Pasta)及炸小沙甸魚及炸海藻麵糰(Seaweed zeppole)等，並以意式瓷磚為藍本的印花紙筒盛載著，讓香港人認識到只有在拿玻里街頭才能體會的傳統美食精髓。這些小食背後都有其小故事，好像炸薄餅源於第二次世界大戰後的艱難時期，當時食材和使用木材的烤爐是奢侈品，使用滾油煎炸薄餅麵糰，並在熱油中將其轉動，而製成這種可口的薄餅，而店名的「Sciuscia」，本身亦源自「sciuscià」一詞，即第二次世界大戰期間拿玻里貧困的街童會向美國軍人提供擦鞋(shoe-shine)服務以謀生，逐漸形成眾所周知「sciuscià」這詞語，現已是備受讚譽的拿玻里街頭小吃文化的代名詞。而喜歡甜食的，還有橄欖油蛋糕。店旁特意擺放新鮮意大利檸檬水給客人飲用，相當貼心，為這頓浪漫的街頭美饌畫上完美句號。

灣仔莊士敦道60A-66號│2191 0278