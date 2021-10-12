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搶先睇｜DONKI荃灣海之戀開全球首間迴轉壽司店「鮮選壽司」　壽司價錢最平$12　近百款食物　必食藍鰭呑拿魚大拖羅
10 小時前
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DONKI鮮選壽司壽司迴轉壽司海之戀荃灣
搶先睇｜DONKI荃灣海之戀開全球首間迴轉壽司店「鮮選壽司」　壽司價錢最平$12　近百款食物　必食藍鰭呑拿魚大拖羅

香港人愛吃壽司，又愛行Donki，因此Donki就看準時機，在荃灣開設全球第一間迴轉壽司店—「鮮選壽司」，以日本漁市場與海底世界為主題，店內有近100款食物款式可以選擇，非常吸引！雖然店舖在10月29日才正式開幕，但相信各位粉絲都非常期待，接下來一於讓我們為大家搶先介紹吧！

壽司最平$12有交易

價錢方面跟坊間部分連鎖壽司店一樣大同小異，以不同的顏色碟區分價錢。壽司碟共分成四種顔色，四種價錢，綠碟最平$12有交易，最貴黑金碟則每碟$37，選擇豐儉由人。$12款式方面，可供選擇的款式數量也不算少，有藍鰭呑拿魚赤身、三文魚、左口魚裙邊、火炙赤海老、北寄貝等，質素亦不錯。

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DONKI全球首間迴轉壽司店「鮮選壽司」
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店舖環境寬敞，全場有181個座位，分別有卡座和兩人位，設有傳統迴轉帶，亦有點餐裝置和送餐設備，雖然沒有播放Donki主題曲，但依然很有日本氣氛。

必食藍鰭呑拿魚大拖羅　厚切油甘魚

另外，當然不少得Donki的招牌貨藍鰭呑拿魚大拖羅，每碟賣$27，油脂豐富，魚油甘香，非常推介。而油甘魚$17/碟，一碟兩件，厚切又肥美，價錢實惠。另外亦有盒裝壽司套餐，如一人份壽司套餐$120/盒，有八件不同款式，可以外賣回家慢慢歎。

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油甘魚$17/碟，一碟兩件，厚切又肥美。
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另外亦有盒裝壽司套餐

鮮選壽司　海之戀店

營業時間：10am至10pm

開幕日期：2021年10月29日　11am

地址：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2001號舖

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有近100款食物款式可以選擇。
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選擇豐儉由人。
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藍鰭呑拿魚大拖羅。
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左口魚裙邊。

DONKI荃灣海之戀開全球首間迴轉壽司店「鮮選壽司」 壽司價錢最平$12

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/搶先睇｜donki荃灣海之戀開全球首間迴轉壽司店「鮮選壽司」　壽司價錢最平＄12　近百款食物　必食藍鰭呑拿魚大拖羅-288823
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