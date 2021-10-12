搶先睇｜DONKI荃灣海之戀開全球首間迴轉壽司店「鮮選壽司」 壽司價錢最平$12 近百款食物 必食藍鰭呑拿魚大拖羅

香港人愛吃壽司，又愛行Donki，因此Donki就看準時機，在荃灣開設全球第一間迴轉壽司店—「鮮選壽司」，以日本漁市場與海底世界為主題，店內有近100款食物款式可以選擇，非常吸引！雖然店舖在10月29日才正式開幕，但相信各位粉絲都非常期待，接下來一於讓我們為大家搶先介紹吧！

壽司最平$12有交易

價錢方面跟坊間部分連鎖壽司店一樣大同小異，以不同的顏色碟區分價錢。壽司碟共分成四種顔色，四種價錢，綠碟最平$12有交易，最貴黑金碟則每碟$37，選擇豐儉由人。$12款式方面，可供選擇的款式數量也不算少，有藍鰭呑拿魚赤身、三文魚、左口魚裙邊、火炙赤海老、北寄貝等，質素亦不錯。

必食藍鰭呑拿魚大拖羅 厚切油甘魚

另外，當然不少得Donki的招牌貨藍鰭呑拿魚大拖羅，每碟賣$27，油脂豐富，魚油甘香，非常推介。而油甘魚$17/碟，一碟兩件，厚切又肥美，價錢實惠。另外亦有盒裝壽司套餐，如一人份壽司套餐$120/盒，有八件不同款式，可以外賣回家慢慢歎。

鮮選壽司 海之戀店 營業時間：10am至10pm 開幕日期：2021年10月29日 11am 地址：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2001號舖

更多飲食資訊：

DONKI荃灣海之戀開全球首間迴轉壽司店「鮮選壽司」 壽司價錢最平$12