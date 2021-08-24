Am730
Am730
Am730
Am730
Travel . Food
文靜的詩意
8 分前
#Hashtags
文靜大廈逆流時光RevTime孫中山中環興中會讀書會放映會富士山複合式咖啡店平鐵牛扒抹茶撻魔法可可朱古力老人與海日式料理
文靜的詩意
news-images

在喧鬧的蘭桂坊斜路對上，有一棟文靜大廈，很難發現隱藏著如此一間日式咖啡店。

文、攝：Winki、部分相片由店方提供
 

news-images

「日式」，不單單代表現在非常流行的簡約風，也不僅僅用上日式食材烹調日式料理，或者是牆上那幅手繪巨型富士山，更需要明白店主的心思。複合式咖啡店「時光逆流(RevTime)」由身兼作家的文化人開設，他有感中環一帶曾是已故孫中山成立興中會的發源地，也曾流亡日本廣結好友，故選址蘭桂坊一角，打造這個小日本，是靈感，也是紀念偉人。咖啡店定期一周一晚舉辦讀書會、音樂會及放映會，更有跨文化界別展覽，給香港人一個自由交流的空間。

地下設半開放式單邊座位，可一邊嘆咖啡，一邊望著長長的窗框發呆。慢慢步上木樓梯，小小吊燈已造就出浪漫昏黃的景象，彷彿回到那段美好時光。打開餐牌，還是食物本身，都充滿詩意與藝術。「老人與海」，以冷萃咖啡冰塊的剛硬和冰冷比喻海明威的硬漢精神──「人可以被消滅，但不能被打敗」，待咖啡冰慢慢溶解，味道由淺至深，再加奶和楓糖漿細味，陪伴在側還有那可遇不可求的抹茶撻。

一下子，兩三小時也靜靜過去。

news-images
news-images
招牌定食日式平鐵牛扒，即「翼板牛扒」，取自牛肩部位，肉味濃郁質感柔軟，脂肪少，輕煎過後再上鹹香的木魚塊。每款定食附紫蘇素麵和麵豉湯。素麵汁底先以昆布熬好，再加入鰹魚湯包及秘製汁醬調校比例。$268
 news-images
法國直送的日式抹茶撻，貨源不穩定，要好好把握！甘醇軟滑的日本抹茶慕絲一啖入口還不算完美，店方特意灑上深度烘焙的混合咖啡粉，加添黑朱古力與焦糖香氣，有趣。薄薄牛油撻底不至過膩，是餐後絕佳甜品。$48
 news-images
4款魔法可可超有心思，除加入法國牛奶、可可粒和棉花糖，更用不同香料無限發揮朱古力的魔力。有「敞開心扉的萬靈藥(玫瑰、肉荳蔻)」，還有「回到現在的魔法(印度人參、肉桂、丁香、海鹽)」。$68/$58

中環雲咸街41號文靜大廈地下低層│6345 8949

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/文靜的詩意-281761
#Hashtags
文靜大廈逆流時光RevTime孫中山中環興中會讀書會放映會富士山複合式咖啡店平鐵牛扒抹茶撻魔法可可朱古力老人與海日式料理
Am730

月餅2021優惠｜中秋節月餅早鳥優惠合集 Haagan Dazs/皇玥/W酒店/海逸君綽酒店

限定聯乘 COMVITA檸茶Gelato

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
月餅2021優惠｜中秋節月餅早鳥優惠合集 Haagan Dazs/皇玥/W酒店/海逸君綽酒店
Am730
Am730
限定聯乘 COMVITA檸茶Gelato
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多