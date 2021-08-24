文靜的詩意

在喧鬧的蘭桂坊斜路對上，有一棟文靜大廈，很難發現隱藏著如此一間日式咖啡店。

文、攝：Winki、部分相片由店方提供



「日式」，不單單代表現在非常流行的簡約風，也不僅僅用上日式食材烹調日式料理，或者是牆上那幅手繪巨型富士山，更需要明白店主的心思。複合式咖啡店「時光逆流(RevTime)」由身兼作家的文化人開設，他有感中環一帶曾是已故孫中山成立興中會的發源地，也曾流亡日本廣結好友，故選址蘭桂坊一角，打造這個小日本，是靈感，也是紀念偉人。咖啡店定期一周一晚舉辦讀書會、音樂會及放映會，更有跨文化界別展覽，給香港人一個自由交流的空間。

地下設半開放式單邊座位，可一邊嘆咖啡，一邊望著長長的窗框發呆。慢慢步上木樓梯，小小吊燈已造就出浪漫昏黃的景象，彷彿回到那段美好時光。打開餐牌，還是食物本身，都充滿詩意與藝術。「老人與海」，以冷萃咖啡冰塊的剛硬和冰冷比喻海明威的硬漢精神──「人可以被消滅，但不能被打敗」，待咖啡冰慢慢溶解，味道由淺至深，再加奶和楓糖漿細味，陪伴在側還有那可遇不可求的抹茶撻。

一下子，兩三小時也靜靜過去。

中環雲咸街41號文靜大廈地下低層│6345 8949