新品速遞｜三哥推「譚仔三哥夏日賞」 $42龍蝦丸魚片酸菜煳麻湯米線+外賣小食+飲品優惠

譚仔三哥早前推出「煳麻」湯底大受歡迎，由即日起譚仔三哥推出「譚仔三哥夏日賞」，為大家帶來多重超值優惠，包括以抵食價$42推出龍蝦丸魚片酸菜煳麻湯三餸米線！

譚仔三哥「煳麻」湯底以「煳」辣湯和「麻」辣湯兩款特色湯底調配而成，夏日賞更推出全新「龍蝦丸魚片酸菜煳麻湯米線」，期間限定的龍蝦丸，配搭鮮嫩魚片和酸菜，三餸米線同樣只售HK$42，超級抵食！它們更於與Food Panda合作推出限時優惠，由即日起凡惠顧「龍蝦丸魚片酸菜煳麻湯米線」即享8折。

同時，譚仔三哥由即日起至8月31日更推出一系列的外賣小食及飲品組合優惠，除了經典長青的手拍青瓜和雲耳外，更有期間限定兼載譽歸來的口水雞翼組合優惠，外賣自取絕對不能錯過！

外賣優惠：指定小食同飲品另加$10起：

A）+$10加配手拍青瓜#或雲耳^一碟及飲品一杯

B）+$16加配口水雞翼#一碟及飲品一杯

^可配搭重慶口水汁/麻辣涼拌汁/意川醋香雲耳

#可配搭重慶口水汁/麻辣涼拌汁