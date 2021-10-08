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新品速遞｜南記粉麵秋冬限定「胡椒豬肚湯•雞翼米線」 同步推全新辣爽爽豬肚+香蘭葉桂圓茶
1 小時前
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新品速遞｜南記粉麵秋冬限定「胡椒豬肚湯•雞翼米線」 同步推全新辣爽爽豬肚+香蘭葉桂圓茶
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新品速遞｜南記粉麵秋冬限定「胡椒豬肚湯•雞翼米線」 同步推全新辣爽爽豬肚+香蘭葉桂圓茶

天氣開始轉涼，當然要吃一碗熱騰騰的米線！南記粉麵首次推出「胡椒豬肚湯•雞翼米線」套餐，加入「旋風豆腐串」，超級入味。此外亦同步「辣爽爽豬肚」及「香蘭葉桂圓茶」，三管齊下為你打造暖笠笠的秋冬！

新品速遞｜南記「胡椒豬肚湯•雞翼米線」

胡椒豬肚湯向來都是秋冬必飲湯水，今次南記就將它加入在米線！以特級白胡椒、豬肚及雞精心熬製湯底，亦有胡椒雞翼、旋風豆腐串及花生芽等配料，其中旋風豆腐串能吸盡胡椒湯精華，超級入味！

套餐價：$53(連特飲「香蘭葉桂圓茶」冷/熱)

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南記粉麵首次推出「胡椒豬肚湯•雞翼米線」套餐
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旋風豆腐串能吸盡胡椒湯精華，超級入味！

新品速遞｜辣爽爽豬肚

全新辛口爽脆的「辣爽爽豬肚」登場，有胡椒的辛辣作基底提味，加上辣椒的香辣帶出二重辣，嗜辣的你一定不能錯過！

原價：$28
套餐價：$18 (配其他套餐)

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辣爽爽豬肚

新品速遞｜香蘭葉桂圓茶

同時，更有冬日必備的「香蘭葉桂圓茶」，補氣益血的桂圓再加上清熱解毒的香蘭葉精心熬製而成，有冷、熱飲2款選擇。

原價：$19
套餐價：$7

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冬日暖胃必飲「香蘭葉桂圓茶」

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新品速遞｜南記粉麵秋冬限定「胡椒豬肚湯•雞翼米線」 同步推全新辣爽爽豬肚+香蘭葉桂圓茶

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/新品速遞｜南記粉麵秋冬限定「胡椒豬肚湯•雞翼米線」-同步推全新辣爽爽豬肚香蘭葉桂圓茶-291441
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