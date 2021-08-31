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新品速遞｜譚仔三哥推全新螺酸湯米線配海螺片及麻辣豬皮 同步加推麻涼拌魚爽肚／鳳梨藍蝶花香梳打
5 小時前
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新品速遞｜譚仔三哥推全新螺酸湯米線配海螺片及麻辣豬皮 同步加推麻涼拌魚爽肚／鳳梨藍蝶花香梳打
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新品速遞｜譚仔三哥推全新螺酸湯米線配海螺片及麻辣豬皮 同步加推椒麻涼拌魚爽肚／鳳梨藍蝶花香梳打

譚仔三哥米線全新推出「螺酸湯米線配海螺片及麻辣豬皮」，以傳統古法醃製的爽脆酸筍與酸辣豆角配以取自深海的海螺切片，湯頭酸辣，夠晒惹味！此外更同步加推椒麻涼拌魚爽肚和鳳梨藍蝶花香梳打，三哥fans必食！

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螺酸湯米線

全新螺酸湯採用深海海螺切片，加入古法醃製的爽脆酸筍與酸辣豆角，湯頭酸爽鮮甜、香辣過癮！再加上以麻辣汁炆煮的豬皮，嗜辣的你一定不能錯過。

椒麻涼拌魚爽肚

另外亦有全新的椒麻涼拌魚爽肚，將早前的「煳麻湯魚爽肚米線」以涼拌的方式再次呈現，配上秘製椒麻汁及手拍青瓜，滿足感爆燈！。

鳳梨藍蝶花香梳打

再加配超級「IGable」的鳳梨藍蝶花香梳打，以鳳梨及青檸調配以成，清新的花香更與鳳梨果茸的清甜和青檸汁的清爽碰撞出甜中帶酸的冰涼享受！

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譚仔三哥米線全新推出「螺酸湯米線配海螺片及麻辣豬皮」

【詳細價錢】

螺酸湯米線配海螺片及麻辣豬皮 HK$43
（麻辣豬皮 另加HK$6；海螺片 另加HK$12）
椒麻涼拌魚爽肚 HK$23
鳳梨藍蝶花香梳打 HK$16  (加配價: HK$12)

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螺酸湯米線配海螺片及麻辣豬皮 HK$43
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椒麻涼拌魚爽肚 HK$23
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鳳梨藍蝶花香梳打 HK$16 (加配價: HK$12)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/新品速遞｜譚仔三哥推全新螺酸湯米線配海螺片及麻辣豬皮-同步加推麻涼拌魚爽肚／鳳梨藍蝶花香梳打-284888
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