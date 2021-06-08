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新品速遞｜譚仔三哥x少爺啤推「辣味啤酒」 麻辣酸啤+煳辣黑啤 OK便利店優先登場
2021-06-08
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新品速遞｜譚仔三哥x少爺啤推「辣味啤酒」 麻辣酸啤+煳辣黑啤 OK便利店優先登場
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新品速遞｜譚仔三哥x少爺啤推「辣味啤酒」 麻辣酸啤+煳辣黑啤 OK便利店優先登場

譚仔三哥米線又有新搞作！首度與少爺啤合作，推出期間限定手工「辣味啤酒」，有「麻辣‧酸啤」及「煳辣‧黑啤」兩款口味，香港製造，辣控必試！

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譚仔三哥x少爺啤新推「辣味啤酒」！

香港近年刮起了手工啤酒風潮，今次三哥與少爺啤合作，根據三哥招牌的麻辣湯底及煳辣湯底，加入香辛料及辣椒，研發出兩款辣味啤酒。「煳辣‧黑啤」辣度為「5小辣」，苦度為15。選用司陶(Stout) 黑啤，結合煙薰辣椒及焦糖、巧克力及咖啡風味，苦中帶甘，適合搭配湖南土匪雞翼、新彊香草雞翼等香烤食物。

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一共有【麻辣‧酸啤】及【煳辣‧黑啤】兩款口味。
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「煳辣‧黑啤」適合搭配香烤食物。

而「麻辣‧酸啤」辣度則為「10小辣」，入口既麻且辣，配合乳酸菌發酵的清爽酸啤，苦度及酒精度都比「煳辣‧黑啤」為低，不嗜辣及酒的人士都可以輕鬆入口。適合搭配餐前清爽小食，如三哥的尖椒皮蛋、意式醋香雲耳等。

兩款譚仔三哥x少爺啤啤酒由即日起於全港指定OK便利店有售，售價為每罐$21.9。

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「麻辣‧酸啤」則適合搭配餐前清爽小食。
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售價為每罐$21.9。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/新品速遞｜譚仔三哥x少爺啤推「辣味啤酒」-麻辣酸啤煳辣黑啤-ok便利店優先登場-271035
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