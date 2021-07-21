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新品速遞｜譚仔新推「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」 秘製麻辣醬汁+炸醬+全新夏日特飲
1 小時前
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新品速遞譚仔麻辣汁烤雞炸醬撈米線譚仔雲南米線期間限定
新品速遞｜譚仔新推「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」 秘製麻辣醬汁+炸醬+全新夏日特飲
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新品速遞｜譚仔新推「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」 秘製麻辣醬汁+炸醬+全新夏日特飲

網上不時流傳多款譚仔的Secret Menu，更有不少網民都表示會叫「走湯」，自創撈米線食法。大家不用再花盡心思自製撈米線，譚仔由即日起全線推出全新的「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」，以及兩款全新夏日特飲「凍海鹽柚子樂」和「青檸綠豆薏米冰」。

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譚仔新推「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」

全新的「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」（HK$43起）當然少不了的譚仔的炸醬，精選純豬肉的炸醬肉味香濃、香甜不膩，配以烤得金黃、嫩滑多汁的厚切雞件，再加上惹味開胃的酸菜，堪稱黃金鐵三角組合，最後以秘製麻辣醬汁再撈勻彈牙爽口的米線，每一啖都帶來滿腔的麻辣滋味，令人一吃上癮！既然是麻辣當然就不少得辣，麻辣醬汁預設辣度為5小辣，嗜辣的朋友更可以隨自己口味提升辣度。

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麻辣汁烤雞炸醬撈米線 HK$43起

譚仔更同步推出兩款全新夏日特飲 - 「凍海鹽柚子樂」和「青檸綠豆薏米冰」，採用消暑的綠豆、薏米及柚子。凡惠顧任何米線（淨米線除外）或任何風味小食一款，更即可以$12加配原價為$15的特飲一杯，CP值爆燈。

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左為青檸綠豆薏米冰(加配HK$12，單點HK$15；右為凍海鹽柚子樂 (加配HK$12，單點HK$15)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/新品速遞｜譚仔新推「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」-秘製麻辣醬汁炸醬全新夏日特飲-276992
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