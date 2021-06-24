新品速遞｜麥當勞推「韓熱全餐SHAKE & DIP」 4款麥樂雞醬+泡菜Shake Shake粉+柚子特飲

繼「BTS Meal」之後，麥當勞又有新搞作！由6月24日起，麥當勞推出韓熱6件麥樂雞全餐，更推出2款麥樂雞醬及泡菜Shake Shake粉，以及夏日必飲「大大杯柚子特飲」。

韓熱6件麥樂雞全餐包括6件麥樂雞、一款麥樂雞滋味醬、大薯條配一款Shake Shake薯條調味粉和大大杯柚子特飲。除了早前推出的「韓式甜辣醬」和「蒜辣蛋黃醬」外，另外新增兩款韓風口味醬，「韓式烤牛肉風味醬」充滿蒜香帶點微辣、「蜜糖芥末醬」經典必食！

另外推出Shake Shake薯條「韓式泡菜調味粉」，凡購買任何加大超值套餐，亦可享用一包調味粉。除了新調味粉，亦有「和風紫菜調味粉」或「BBQ蜜糖調味粉」可選擇。「大大杯柚子特飲」再度登場，柚子口味酸甜開胃，配上冰凍雜果梳打，夏天解渴必飲。

大家還可下載麥當勞App使用優惠券，只需要$38就可以吃到韓熱6件麥樂雞勁量套餐，套餐包括6件麥樂雞配一款麥樂雞滋味醬、大薯條配一款Shake Shake調味粉、大汽水及1件麥炸雞(原味/蜜糖BBQ)。