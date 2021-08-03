新品速遞｜麥當勞聯乘Anson Lo 新推「粉紅教主」草莓冰雪特飲 foodpanda點餐送限量杯墊

神徒們請注意！繼「姜B餐」之前，麥當勞又再次聯乘人氣組合MIRROR，找來教主Anson Lo盧瀚霆，推出全新「粉紅教主」草莓冰雪特飲，用foodpanda點餐更有機會獲得限量手寫杯墊。

由8月5日起，McCafe推出草莓冰雪特飲，以Anson Lo標誌的粉紅色為主題。採用香甜草莓製成口感綿密順滑的草莓冰沙，再搭配乳酪味爆珠。酸酸甜甜的味精絕道是夏天必飲！

foodpanda用戶亦可獨家專享飲品外送服務，指定餐點更會獲得Anson Lo粉紅教主限量杯墊，數量有限，送完即止！指定系列產品包括：粉紅教主6杯優惠套裝、粉紅教主4杯優惠套裝、麥炸雞二人餐配粉紅教主及自選飽二人餐配粉紅教主。杯墊印有教主Anson Lo肖像並由其寫上打氣短句，共有三款，隨機送出，為大家打打氣！除此之外，foodpanda用戶亦可享受買滿HK$100「粉紅教主」系列即減HK$20優惠。