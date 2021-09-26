新品速遞｜Oreo、Häagen-Dazs新雪糕！盤點6款香港便利店新品

平日在外地旅遊時，便利店便是「尋寶」的好地方，但其實在香港的便利店偶爾也可發現到特別的新品！以下就為大家盤點6款香港便利店新品，Oreo、Häagen-Dazs都有推出新雪糕，雪糕迷絕對不可錯過！

便利店新品｜Oreo薄荷曲奇忌廉雪糕杯

韓國在近年掀起了薄荷朱古力的風潮，而香港也跟隨着這個風潮，開始越來越多薄荷朱古力產品。乘着這個風潮，Oreo就推出了Oreo薄荷曲奇忌廉雪糕杯，將清涼的薄荷加入Oreo曲奇，令口感更豐富。這款產品已經在OK便利店優先發售，若是薄荷朱古力愛好者的話一定要嘗試！

便利店新品｜Häagen-Dazs紐紋脆脆系列

在便利店選擇雪糕杯的時候，總會因為選擇口味而苦惱不已，而Häagen-Dazs最新推出的紐紋脆脆系列就可以解決大家的「選擇困難症」，一杯雪糕中有兩種口味，一次過滿足大家兩個願望！暫時推出的有士多啤梨、雲呢拿和抹茶這三款經典口味與加入朱古力軟心醬和薄脆朱古力的朱古力口味變成紐紋脆脆雪糕杯和雪條，比起一般的朱古力口味口感更加豐富，而且不會過甜，現在無論在7-11或OK便利店都可以買得到！

便利店新品｜維記榴槤雪米糍

不少香港人都對榴槤情有獨鍾，雖然現在已經過了榴槤的當造季節，但憑着7-11最新獨家發售的維記榴槤雪米糍就可以捉緊大快朵頤的機會！榴槤雪米糍特別選用馬來西亞D24的新鮮榴槤漿製成，味道濃郁、口感順滑，再加上口感煙韌的雪米糍皮，比起單吃榴槤更有層次！

便利店新品｜日本特色零食

跟兩年都沒辦法去旅行，總會心念念「鄉下」的零食，而7–11變新入了共5款日本零食新品，讓大家可以暫時止渴！5款新品包括充斥着濃郁大蒜香的「KOIKEKA大蒜薯片」、富有日本夏日特色的「KOIKEKA夏季酸梅味薯片」、芝士控必試的「OYATSU濃郁煙肉芝士味脆片」，以及利用四層麵團形式製成的「YBC AERIAL 脆片」（麻辣雞味和濃郁芝士味），每款都在香港較少見，不妨嘗試一下久違的日本味道吧！

便利店新品｜ACECOOK拉麵杯麵

便利店除了可以買到各款零食和雪糕外，杯麵等方便快捷的輕食亦是便利店的特色之一，特別在外地旅遊時，宵夜基本上都會在便利店中選擇。而OK便利店為了一解大家的「思鄉之情」，專門在日本直送ACECOOK出品的拉麵杯麵，讓大家在宵夜時間可以一嘗日本的味道，杯麵分別有「橫濱豚骨醬油風味」及「博多背脂豚骨風味」，無論屬於醬油派或豚骨派，都可以配上彈牙的拉麵麵條，在深宵得到一番安慰。

便利店新品｜鬼滅之刃童星點心麵

要數日本近年大受歡迎的動漫，便不得不提《鬼滅之刅》，無論在世界各地或香港，受歡迎的程度都不可小覷。而最近它就與童星點心麵合作，推出特別版的《鬼滅之刅》包裝，除了一般的點心麵外，還有粒粒裝的點心麵，無論喜歡那種口感都可滿足！而且點心麵內還附有《鬼滅之刅》的貼紙，現正在7–11最新發售中，大家可以試試手氣，看能不能抽到喜歡的角色！

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