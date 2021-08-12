新蒲崗工廈$660起暢遊頂級黑毛豬火腿窖藏

專營西班牙伊比利亞純種黑毛豬火腿零售的Pata Negra House Group(PNH Group)，最近於新蒲崗破天荒推出全港首個「The Iberico Ham Cellar」特色體驗，由專人全程陪你認識及淺賞各種西班牙美食，包括別有洞天的室內火腿窖藏，短短兩小時就如經歷一趟異國之旅，抵玩！

文：Winki

攝：CY Lam、部分相片由店方提供

「The Iberico Ham Cellar」特色體驗可由5至10人成團，由專業導賞員團隊及火腿切片師帶領，可要求英語、廣東話或普通話講解。全程四部曲由淺嘗西班牙傳統小食開始，至享用米芝蓮星級料理，最後可自由選購各款火腿或其他頂級美食回家慢慢品嘗。體驗團賣點當然是身處由著名建築設計事務所與法籍視藝師打造的窖藏，利用混凝土配合仿古磚牆，加上燈光效果，氣氛一流，除深入認識五款來自伊比利亞島的頂級火腿，更可在火腿切片師引導下親手切割。火腿以不同顏色掛繩及數字牌分辨，風乾期為32、48及60個月，當中分為穀飼、橡果餵飼及栗子餵飼，所透出的鹹香度與油花含量，均受飼料及風乾地區氣候影響。客人均可直接從切片師刀上接過品嘗及交流，學習鑑賞不同風味。



★Part 1：品鑒房

由專業團隊帶領淺賞豐富拼盤，不同種類與級別的風乾火腿切片、芝士及餐前小食共14款，包括西班牙風乾莎樂美腸、白毛豬20個月風乾火腿配蜜瓜及風乾豬背脊肉等，讓大家開胃熱身，當中綿羊奶松露芝士，羊羶味適中不過於濃烈，易入口。



★Part 2：黑毛豬室內火腿窖藏

一睹由西班牙中部Guijuelo市鎮中的Salamanca山脈，到南部近Jabugo的Andalusia自治區的五款風乾火腿，經驗豐富的火腿切片師會向客人細心講解火腿產地特性及風乾過程，並即席揮刀讓團員品嘗，更可「遠觀」玻璃櫃內最珍貴、每年產量僅得120條的西班牙原條黃金火腿Rubio Dorado。

★Part 3：

The Iberico Bar星級火腿料理

於「The Iberico Bar」品嘗由米芝蓮星級餐廳Écriture副主廚Heloise Fischbach精心設計的七道菜黑毛豬火腿創意料理，已值回票價。菜式包括法式黑毛豬骨清湯、焗黑毛豬火腿芝士一口多士、香煎西班牙珍寶紅蝦及香煎高級伊比利亞黑毛豬梅柳肉等，配以西班牙氣泡酒及紅酒。



★Part4：

自由購物時間

各式西班牙及法國美食，品牌包括Pata Negra House風乾火腿、Le Gourmet頂級魚子醬、Tapas Box地中海小食及伊比利亞黑毛豬凍肉。



地點│黃大仙區新蒲崗五芳街28號利森工廠大廈601室

預約│http://Iberico-ham.com/tasting_experience

開放時間│星期二至五晚上6時半至晚上8時半

(逢星期六，星期日及星期一休息)

收費│$3,980(6人團體門票，額外客人每位加$660，每次最多10人)、$680(單人門票，最少5人)