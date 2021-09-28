日本過江龍｜蘭王和牛漢堡扒蛋包飯 東京43年歷史蛋包飯滿天星登陸尖沙咀！香港限定鰻魚蛋包飯

グリル滿天星於 1978 年由日本昭和天王御廚的入室弟子創立專門店，在東京已經有43年歷史，主打的蛋包飯一直人氣十足，很受當地人和遊客歡迎。最近餐廳就正式登陸香港，由在日本總店受訓的總廚安部良太坐鎮，相信味道一定有保證！

餐牌上總共有七款蛋包飯可以選擇，全都配以蛋包飯汁、秘製肉汁或咖喱汁。滿天星肉汁漢堡扒蛋包飯（＄238）是招牌貨，用料講究，部分食材都來自日本，例如滑蛋每次用上三隻蘭王雞蛋並加入日本忌廉製作，漢堡扒則以鹿兒島和牛和北海道和豚混合而成。另外飯底亦有心思，跟足日本總店做法，用洋蔥、粟米、竹荀等等八種材料，加入日本米和雞湯先煮後焗，再用茄汁炒香。整體來說，秘製肉汁香濃惹味，滑蛋嫩滑之餘蛋香突出，而且夾雜蝦仁和帶子，口感豐富，再配上酸香開胃的飯底，雖然價錢略貴，但算是一分錢一分貨，值得一試。另外蒲燒鰻魚蛋包飯（＄248）是香港限定的新產品，鰻魚份量特大，口感爽彈好惹味。

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鐵板料理和日式甜品都是香港獨有，日本鹿兒島A4和牛西冷（＄498），用鹿兒島a4和牛西冷配搭餐廳秘製裝汁，肉質香嫩。日式梳乎里士多啤梨班戟（＄138），用小豆島橄欖蛋、日本麵粉和日本牛奶製作，香甜綿密。

グリル滿天星

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓OT301-301A號舖

電話：3751 5345 ·

營業時間：星期一至五12PM-10PM，星期六及日11：30AM－10PM



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