早餐食譜｜5個雞蛋&麵包新式食譜教學 料理新手都做到！

不少人都喜歡用雞蛋和麵包製成三文治，但其實除了三文治外，利用這兩種食材還可以製作出各種絕配的料理！以下就教大家製作5個利用雞蛋和麵包製作的料理，家中有這些材料的話不妨來些新意思吧！

【雜果法式多士】

最近香港的咖啡店越開越多，而法式多士便是咖啡店中常出現的甜品之一。但其實製作法式多士的方法非常簡單，而且材料也十分便宜，自己在家中也可以輕鬆製作得到！在家中製作的話，更可以加入自己喜歡的水果，充滿蛋香的香軟麵包配上楓糖漿和水果特別合襯！

食材：白麵包 1片／雞蛋 2隻／牛奶 適量

忌廉/希臘乳酪 1湯匙

水果 適量／楓糖漿 適量

1. 雞蛋在碟中打散，加入牛奶攪拌均勻。

2. 放入白麵包，讓白麵包均勻地吸滿蛋液。

3. 熱鑊後加入牛油，當牛油溶化後便放入白麵包以小火慢煎，表面呈金黃色時即可翻面。

4. 兩面煎至金黃色後便可盛起。

5. 在法式多士上放上希臘乳酪或忌廉，再加入喜歡的水果，最後淋上楓糖漿即可。

【香蕉麵包布甸】

若果想吃甜品又怕肥的話，麵包布甸便是一個不錯的選擇。麵包布甸的糖分較低之餘，也能一解「甜品癮」，而且製作方法非常簡單，只需要將食材切好和攪拌好即可放心交給焗爐製作。

食材：白麵包 2片／香蕉 1條

雞蛋 2隻／牛奶 適量

松子/果仁 少量

1. 白麵包切成4等份，香蕉去皮切片備用。

2. 雞蛋在碟中打散，加入牛奶攪拌均勻，牛奶量與蛋液量為1:1。

3. 將白麵包和香蕉在模具內隔著擺好。

4. 將蛋液倒入模具內，然後在最上撒上松子或果仁。

5. 放入預熱好的焗爐，以200度焗20分鐘即可。

【芝士香腸批】

如果吃厭了三文治的話，不妨用麵包製作外脆內軟的批吧！芝士香腸批表面充滿蛋香，外皮雖然以方包製作，但卻不失批的香脆風味，簡單易製，無論作為下午茶，或是帶去野餐也特別適合。

食材：白麵包 2片／雞蛋 1隻／芝士片 2片／香腸 1條

1. 雞蛋在碗中打散備用，香腸切半。

2. 每半條香腸用1片芝士包好。

3. 麵包去邊，將麵包片擀薄。

4. 將麵包的四周刷上1厘米寬的蛋液。

5. 麵包的一半放上芝士香腸，然後將另一半反過來蓋上，再輕壓麵包四周。

6. 用叉子壓緊麵包四周，並壓出條狀痕跡。

7. 在批上用刀子刮幾刀，再將蛋液刷在麵包皮上。

8. 預熱焗爐後，以180度焗15-20分鐘，直至批變成金黃色即可。

【窩蛋Pizza】

若果想早餐看起來更有「儀式感」，那麼便可以製作看起來特別吸引的窩蛋Pizza！以麵包作為基底，中間放入各種Pizza的材料，最後再打上一隻雞蛋，香脆的麵包配上軟嫩的蛋液非常美味，吃起來的時候更有流心效果，用來打卡一流！

食材：白麵包 2片／雞蛋 1隻／西蘭花碎 少許／蘑菇 少許／煙肉 2片／馬蘇里拉芝士 適量

1. 取出白麵包，在中間挖出圓洞，然後將兩片白麵包疊着放。

2. 將兩片煙肉以十字的形式放入洞中。

3. 提前炒熟西蘭花和蘑菇，瀝乾水分後放在煙肉上。

4.在洞中打入一隻雞蛋，切記不要攪勻。

5. 在雞蛋上放入馬蘇里拉芝士。

6. 將麵包放入預熱好的焗爐，以170度焗18-20分鐘至雞蛋凝固即可。

【黃金太陽蛋三文治】

不想三文治太過單調的話，其實可以利用同樣的材料，將它變成充滿魅力的黃金太陽蛋三文治！只要夾着火腿和芝士的三文治上方打上一隻雞蛋，瞬間便可以令三文治變得與別不同，同時能保持雞蛋的柔軟度，整個三文治變得口感豐富，賣相亦特別吸引。

食材：白麵包 2片／雞蛋 1隻／芝士片 1片／火腿4片／馬蘇里拉芝士 適量

1. 白麵包放上2片火腿和1片芝士，再放上2片火腿，最後用另一片白麵包蓋上。

2. 在最上的白麵包用匙羹的背面用力壓出一個凹槽。

3. 在凹槽裡打入雞蛋，周圍放上馬蘇里拉芝士。

4. 將三文治放入預熱好的焗爐，以180度焗20分鐘即可。