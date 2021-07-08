早鳥迎月

迷你貓山王榴槤月

深受饕客及「榴槤控」追捧的「迷你貓山王榴槤月餅」今年將再度回歸滿福樓！月餅餡選用來自馬來西亞、口感綿滑及味道甜中帶甘的上乘「貓山王」炮製，馥郁香醇的榴槤香從鬆化的牛油皮迸發而出，味道教人齒頰「榴」香，每一口都令人「榴槤」忘返，限量供應500盒。

預購優惠(即日起至8月20日)八五折│2802 8888(萬麗海景酒店滿福樓)

Lady M星夜摩天輪

由Lady M 美國總公司設計的「Celebration of Lights 星夜摩天輪中秋禮盒」已開始以禮券形式發售，以簡約摩登的煙花圖案襯托，摩天輪可穩固放置，只需輕輕一轉，盒子旋即轉動起來，禮盒背面更隱藏按鈕，一按即閃爍燈光宛如夜空中的星火。每個摩天輪獨立艙藏有精緻月餅，包括迷你奶黃月餅及迷你朱古力月餅各3件。$488(原價$528)│即日起至31日，以禮券形式發售，月餅換領日期：2021年8月23日至9月24日│3956 1494

逸東軒復古手提箱

逸東軒連續三年推出以可持續物料月餅禮盒，繼去年的竹製蒸籠，今年以橄欖綠木製手提箱再接再厲，印證酒店對可持續發展的承諾，包括四件裝「金黃明月」禮盒，秉承傳統秘方，最適合配以熱茶享用；另有蛋香濃郁的迷你「奶皇迎月」禮盒，現可於網上預訂，而由即日起至31日期間訂購，可享正價六五折優惠：迷你「奶皇迎月」禮盒──每盒$258；「金黃明月」禮盒──每盒$298。

https://www.yattungheenmooncake.com

微熱山丘Forbidden 貓山王孖寶

微熱山丘旗下品牌「Forbidden」的馬來西亞D24蛋捲人氣極高，而中秋時節榴槤迷又有口福，今次以馬來西亞彭亨州頂級貓山王榴槤炮製冰皮及法式千層兩款月餅，並首度與香港鴻福堂合作獨家發售。冰皮月餅以超級水果巴西莓(Açaí Berry)製成外層，含豐富抗氧化物花青素的巴西莓，與貓山王榴槤的甘甜酸甜交織，齒頰留香；所有月餅餡，皆採用超過18年樹齡的原個樹上熟的D197貓山王榴槤拆肉製成；千層月餅則由法籍糕餅大師Gaël Majchrzak研發，將綿密蛋糕與貓山王榴槤果蓉交疊，三款口味包括宇治抹茶、咖啡及芒果。冰皮月餅(4件)／$599、法式千層月餅(6件)／$399

Royal Caviar Club × Gael Majchrzak冰皮魚子醬月餅

奢華品牌Royal Caviar Club今年再接再厲，與法籍糕餅大師Gaël Majchrzak合作，推出全新的冰皮魚子醬月餅，以矜貴的黃寶石Ossetra魚子醬(Imperial Ossetra Caviar)配搭忌廉芝士或新鮮馬達加斯加雲尼拿作餡，味道平衡；頂層飾以金箔花朵，送禮更高級。限量版奢華魚子醬月餅禮盒(兩款口味各三件)│由即日起至8月21日早鳥優惠每盒$580(原價$680)│https://royalcaviarclub.com/

DALLOYAU 幾何花圃PARIS MOON

DALLOYAU以長滿絢爛玫瑰的凡爾賽宮後花園作設計靈感的PARIS MOON月餅禮盒,勾畫出完美均稱的幾何花圃，而粉紅玫瑰及綠色草地則在剪影間若隱若現，喜慶又優雅，呈現中西合璧之美；把獨立包裝的奶黃月餅分別放在四個玫瑰花盒子中，方便與親朋好友分享。購優惠由即日起至8月23日：4件裝每盒$338(原價$368)；可於8月24日至9月21日取貨。查詢│3185 8330