月餅與氣泡酒

中秋節就到，吃月餅這個傳統習俗，漸漸變成一種飲食文化。現時月餅款式千變萬化，只是飲品配搭比較單調，獨沽一味「茶」，多多少少與月餅這個高熱量高糖分有關，始終喝茶比較消滯解膩。其實大家可以嘗試配搭餐酒，法國布爾岡葡萄酒產區(Bourgogne)今年推出氣泡酒(Crémant de Bourgogne)去應節，以傳統方式釀製，並在瓶中進行二次發酵以產生更豐盈的氣泡，口感鮮爽清新，極適合中秋佳節搭配月餅享用。



兩款布爾岡氣泡酒分別為「Crémant de Bourgogne，NV，Brut，BOHRMANN」及「Crémant de Bourgogne，NV，Rosé，BAILLY LAPIERRE」。前者以Chardonnay葡萄釀製，酒體清新淡雅，柔滑的氣泡帶有礦物風味，與月餅的蛋黃蓮蓉異常匹配，酒體中的柑橘及青蘋果，平衡鹹蛋黃的油膩，而陣陣白花芬芳更能提升蓮蓉的風味，是濃茶的最佳替代品。後者以Pinot Noir與Gamy混合釀製，帶有士多啤梨丶蔓越莓及淡淡血橙的芬芳果香，氣泡清爽怡人，足以平衡傳統鹹月餅中的果仁及金華火腿的鹹鮮風味。

除了氣泡酒，布爾岡的Chardonnay白葡萄酒同樣出色，其搭配各國美食的潛能卻不容小覷，其中一支「Mâcon-La-Roche-Vineuse，2017，DOMAINE MERLIN」，具有鮮花的活力、蘋果花和淡橙皮的香氣，餘韻相當辛辣，回味悠長且細膩，活潑調皮，與日本壽司絕佳搭配，其恰到好處的酸度與單寧平衡了日本魚刺身的豐厚油脂，喜歡日本菜的吃貨不能錯過。

售賣點

Crémant de Bourgogne,

Sparkling, BOHRMANN│$220│

Ginsberg+Chan Wine Merchant Asia│2504-2221

Crémant de Bourgogne, Sparkling Rosé, BAILLY LAPIERRE│$205│Wine Please!│2898-9323

Mâcon-La-Roche-Vineuse，2017，DOMAINE MERLIN│$205│Wine Warrior│3955-1598