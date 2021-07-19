月餅2021優惠｜中秋節月餅早鳥優惠合集 Haagan Dazs/皇玥/W酒店/海逸君綽酒店

雖然距離中秋節仍一段時間，但不少連鎖店及酒店都相繼推出今年最新的月餅。除了最基本的傳統月餅、奶黃月餅、雪糕月餅之外，更新推不同口味的月餅，如鮮芒果流心月餅、榴槤月餅、燕窩奶皇月餅等。如果想平價入手，更要留意早島優惠，快點趁早預購吧！

月餅2021優惠｜九龍酒店

九龍酒店共推出3款不同月餅：迷你酥皮奶黃月餅（1盒8枚）、迷你伯爵茶奶黃月餅（1盒4枚），以及精裝金箔奶黃月餅（1盒12枚）。其中伯爵茶結合軟綿幼滑的奶黃，配合鬆脆酥皮，帶來雙重口感。

訂購期限：8月15日前預訂

換領日期：只限於2021年8月21日至9月21日，所有逾期之換領將不被接納。

換領地點：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店大堂。

換領時間：每日早上10時30分至晚上9時30分。

訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/120952?cid=9429

月餅2021優惠｜如心酒店

如心酒店同樣推出3款不同月餅：有傳統月餅口味經典的雙黃純白蓮蓉月餅（一盒四個裝）、口感細滑的迷你蛋黃奶黃月餅（一盒六個裝），以及揉合傳統和創新元素的迷你陳皮豆沙月餅（一盒六個裝）。

訂購期限：即日起至2021年9月5日前預訂

換領日期：任何一間如心酒店集團旗下酒店指定換領點換領（2021年9月8至17日）

將軍澳翩匯坊換領點換領（2021年9月14至17日）

只可於荃灣西如心酒店（2021年9月18至21日）

換領地點及時間：荃灣西如心酒店 - 如 11:00–22:00

銅鑼灣如心酒店 - Corner 18 08:00–23:00

九龍東如心酒店 – forte 08:00–23:00

旺角薈賢居 - canton pot 17:00–23:00

灣仔薈賢居 - 川流 12:00–23:00

將軍澳 - 翩匯坊 12:30 - 20:00

訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/121052?cid=9429

月餅2021優惠｜尖沙咀帝苑酒店

帝苑酒店為中秋節推出一系列特色月餅！有6款月餅和3款月餅禮盒，包括迷你蛋黃奶皇月餅、迷你月餅配蝴蝶酥禮盒、迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅等。其中迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅更使用低糖配方，適合鍾意食月餅又怕肥的你。

訂購期限：即日起至2021年8月31日

換領日期：由2021年8月13日至9月16日（換購5盒以上需提前3天預約取貨）

換領地點：帝苑酒店 - 香港九龍尖沙咀東部麽地道69號

換領時間：每日早上11時至晚上8時

訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/115038?cid=9429

月餅2021優惠｜香港君悅酒店

限時早鳥優惠！香港君悅酒店將於今年推出全新月餅口味和時令月餅禮盒包裝，除了傳統及奶皇月餅之外，禮盒內更有紅酒、香檳或港灣壹號自家製X.O.醬等不同禮品，超級豪華，一個禮盒就可以滿足你多個願望！由2021年7月6日起至8月20日於網上訂購更可享八五折早鳥優惠！

領取日期﹕2021年8月21日至9月21日（君悅禮籃、歡悦月餅禮盒）；2021年9月7日至9月21日（君悅精選禮盒、喜悦及港灣壹號精品月餅禮盒）

換領地點：香港灣仔港灣道1號

訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/115113?cid=9429

月餅2021優惠｜香港康得思酒店

香港康得思酒店推出明月餅禮盒，呈獻由米芝蓮星級粵菜食府明閣總廚匠心研製的精緻月餅，禮盒匯聚了傳統及現代口味，包括傳統的雙黃白蓮蓉月餅禮盒 (四件裝) 及注入現代風味的迷你金桔奶黃月餅禮盒 (六件裝)。此外，旗下食肆明閣更聯乘法國水晶品牌LALIQUE，推出限量版月餅美酒禮盒，有齊雙黃白蓮蓉「明」月餅四件，精選美酒乙瓶及 LALIQUE & James Suckling 100 Points鍳賞酒杯一對。

換領日期：2021年8月9日至2021年9月15日

換領時間：每日上午11時至晚上9時

換領地點：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/101809?cid=9429

月餅2021優惠｜港島海逸君綽酒店 - 君綽軒

君綽軒今年推出了三款手工精製月餅，包括燕窩奶皇月餅、傳統的蛋黃白蓮蓉月餅及人氣之選的D24榴槤飄香月餅。所有月餅健康無添加，注意健康的你都可以安心食用！

訂購期限：8月31日前預訂可享有75折優惠

換領日期：2021年9月8日 至21日

換領地點：君綽軒 Kwan Cheuk Heen（香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓）

換領時間：每日中午12時至晚上9時

訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/120940?=cid%3D9429

月餅2021優惠｜8度海逸酒店

8度海逸酒店由即日起至9月21日推出四款自家手工製中秋月餅，包括全新口味的「黑芝麻流心月餅」及往年受到熱烈迴響的「鮮芒果流心奶黃月餅」，連同向來素受歡迎的「海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅」及抹茶迷摯愛的「京都宇治抹茶奶黃月餅」推出市場。酒店可提供運送服務。九龍區運費為HK$100，香港島運費為HK$160，新界區運費為HK$180，東涌運費為HK$220，9月17日前預購更可享79折優惠！

訂購期限：即日起至2021年9月21日

換領日期：2021年9月1日 至21日

換領地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下之8度餐廳 (*須於換領日最少 4 天前致電 2126 1960 預約；接線時間 10am-10pm)

訂購連結：https://bit.ly/30qYrSi

月餅2021優惠｜香港W酒店

香港W酒店星宴中餐廳推出三款不同口味的月餅禮盒，包括限量版流心奶黃月餅（六個）、雙黃白蓮蓉月餅（四個）以及迷你奶黃月餅（六個），每款禮盒均配以精選上等武夷大紅袍茶葉 (兩包)。由2021年7月15日至21日更推出早鳥限時6折優惠，而2021年8月31日前同樣也可以享有7折優惠。今年亦特備「月餅 x 威士忌歡樂組合」及「月餅 x香檳歡樂組合」，以港幣$988可享奶黃月餅兩盒及日本余市威士忌一瓶或Veuve Clicquot 香檳兩瓶。

換領日期：2021年8月1日至9月21日（雙黃白蓮蓉月餅以及迷你奶黃月餅）；2021年8月21日至9月21日（流心奶黃月餅）

換領地點：香港W酒店星宴中餐廳（週一至週日上午11時00分至晚上10時00分）

訂購連結：https://www.whongkong-shop.com/tc/product/ZwXBJ202jF07/%e6%98%9f%e5%ae%b4%e4%b8%ad%e9%a4%90%e5%bb%b3

月餅2021優惠｜Haagan Dazs

Häagen-Dazs除了帶來全新主題雪糕月餅系列「摘星許願」之外，更與姜濤聯乘推出特別版月餅。分別有藍色及白色2盒不同口味的款式供選擇，禮盒面更寫上姜濤個人單曲的其中一句歌詞「So I say I love you！」每盒含四件獨立包裝的Häagen-Dazs™雪糕月餅，有4款不同口味。「星願」深藍禮盒為比利時朱古力及呍呢嗱味，而「月滿」白色禮盒則為芒果及士多啤梨味。每個鐵盒面都印有姜濤享用月餅時的不同表情，超級可愛！

月餅2021優惠｜皇玥月餅

皇玥月餅皇至尊月餅禮盒及玥至尊月餅禮盒，其中必食全新花膠奶黃月餅，採用全手工製作並限量發售。另外亦研發全新的低糖系列，採用麥芽糖醇代替白糖，裡面有齊低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶及低糖烏龍茶一系列新品。更有「流心綠茶月餅」，即日起於門市及網上訂購，可享早鳥優惠及買四送一。

換領日期：2021年7月18日 至9月21日

換領地址：https://www.ipastry.com.hk/ourshop/

訂購連結：https://shop.ipastry.com.hk/

月餅2021優惠｜華爾登餅店

本地品牌「華爾登餅店」聯乘本地精品咖啡室「朝花夕拾」推出月餅禮盒。共推出三款限量月餅禮盒，分別是自我審查版、成人十八禁版和真．姜糖版。每款禮盒均有四個傳統迷你蛋黃月餅，更附上有咖啡吊耳包和茶包各兩包。三款月餅禮盒售價均為$338，早鳥優惠 $318，即日起開始預售，銷售詳情請留意朝花夕拾Facebook 及Instagram專頁。

訂購連結：https://favilla.com.hk/shop/?lang=zh-hant&product_orderby=date