期間限定｜戶戶送新推出限定譚仔下午茶Tea Set 麻辣豬耳、重慶口水雞翼 一次過試齊4款人氣小食

譚仔除了米線之外，小食都同樣受歡迎！戶戶送與譚仔雲南米線合作，限時推出特色下午茶Tea Set，一次過可以食晒4個不同人氣小食，譚仔Fans一定不能錯過！

於10月23及24日週末期間，凡透過戶戶送訂購譚仔雲南米線中環分店任何食品，即可以優惠價$68換購期間限定下午茶餐一份。小食以精美設計的禮盒造型盛載，有齊4款不同人氣小食，包括重慶口水雞翼、紅油木耳、麻辣豬耳及四川青椒皮蛋。數量有限，售完即止。

戶戶送x譚仔雲南米線下午茶Tea Set

價錢：$68 (須惠顧食品加購)

日期：10月23及24日

訂購網址：https://deliveroo.hk/zh/menu/hong-kong/central/tamjai-yunnan-mixian-72-central

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