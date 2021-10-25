期間限定｜譚仔三哥聯乘蠟筆小新 分四期限量推精品 小新拉鏈袋、毛巾 加錢即可換購

三哥又有新搞作啦！今次期間限定與蠟筆小新聯乘，由即日起至12月31日期間，推出四款限量版精品，包括拉鏈袋、毛巾等實用生活用品。只需要惠顧任何米線/薯粉，即可換領或換購！

三哥X小新｜多用途拉鏈袋（4/11）

譚仔三哥x蠟筆小新的限量精品系列共有四款，分四期推出。第一彈有拉鏈袋，用途廣且容量大，可以當作筆袋及化妝袋使用。凡惠顧任何米線/薯粉，即可以$22換購。

三哥X小新｜電線圈（17/11）

由11月17日起，惠顧任何1碗米線/薯粉即可免費獲贈譚仔三哥x小新電線圈1個，方便大家捲起有線耳機及充電線，多吃多送。凡惠顧任何米線/薯粉，即可以免費獲領。

三哥X小新｜小新毛巾（1/12）

天氣稍轉涼，是時候行山運動。帶上譚仔三哥x小新毛巾，除了可吸汗外，毛巾更印上小新及小白圖案，當然少不了三哥米線，非常具收藏價值！凡惠顧任何米線/薯粉，即可以$42換購。

三哥X小新｜Memo紙（15/12）

最後一週就有超實用的Memo紙，同樣以小新為造型，光著屁股吃米線的樣子超級過癮！凡惠顧任何米線/薯粉即可以$3換購。

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