期間限定｜Top Blade Steak Lab聯乘法式扒房老字號W's Entrecôte 重現秘製香草牛油汁

如果想找平價又高質的牛扒西餐，不少人都會想起Top Blade Steak Lab，他們店舖環境摩登，招牌牛扒質素穩定，加上任食薯條，因此每逢晚市都一定座無虛席，很受歡迎。最近他們就有新推廣，聯同法式扒房老字號W's Entrecôte推出期間限定的USDA Prime Flat Iron 配 W’s 秘製法式香草牛油汁（$288），將其秘製香草牛油汁經典重現。

「因為W's Entrecôte是香港第一間牛扒配薯條，我們又是牛扒配任食薯條，所以非常開心可以合作。」Top Blade Steak Lab的老闆Edgar表示，今次特意選用USDA Prime Flat Iron來配襯香草牛油汁，牛扒表面焦香，肉質軟嫩。而這款秘製牛油汁相信是不少老顧客的回憶，用牛肉湯汁加上多款香草、牛油製成，需要長時間熬煮，味道濃郁，牛油味突出。「這個創作是我以前的餐廳做了廿多年，很多人都自小就開始光顧我餐廳，希望客人這次都可以重新回味。」W's Entrecôte老闆Wilson說。

Top Blade Steak Lab VS PPPP

地址：中環士丹利街11號地下

電話：28016238

營業時間：11:00am - 10:00pm

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