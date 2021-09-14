本地手切肥牛｜秋意濃濃 打邊爐手切牛肉邊度買？4大街市肉檔推介 必買刁鑽牛肉部位

今年秋冬轉眼來到，濃濃秋意，陣陣涼風，在家打邊爐就最好不過！如果自問是食肉獸，配料方面一定少不了肉味濃厚的牛肉片，這次向你推介四間街市肉檔，這個秋冬一於買靚料、打邊爐吧！

荃灣老字號－三昌牛肉

三昌牛肉位於荃灣楊屋道市政大廈，老闆四代都經營牛肉檔，主打刁鑽牛肉部位，如封門柳、牛白肉、三花趾等，牛肉fans必買！最推介手切本地牛頸脊，肉味超濃郁，吃起來有嚼勁，嫌只吃肥牛好單調？一定要買來試試！

三昌牛肉

地址：荃灣楊屋道市政大廈二樓M139舖

九龍城人龍肉檔－新興文記

九龍城一帶向來臥虎藏龍，不少區外人都會特意過來搵食，而新興文記亦是九龍城名店，每到冬季就會大排長龍，聚集了不少特意過來光顧買牛肉的客人。有什麼特別？這店老闆是牛肉買手，牛肉品質絕對有保證。肥牛最受歡迎，雪花紋理分佈平均，肉質軟嫩，加上價錢公道，cp值高！

新興（文記）肉食

地址：九龍城衙前塱道80號地下

九龍城街市－李輝記牛欄

店舖每日供應新鮮手切肥牛，同樣一到冬天就人龍不斷，很受歡迎。除較為常見的牛頸脊，必買罕有牛挽手及牛白肉，前者為牛前腿連心口位置，肉味鮮甜；後者輕灼後食用，口感爽脆，油香滿溢，值得一試！

李輝記牛欄

地址：九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈2樓M14舖

屯門騸牯牛－新財肉食

屯門區代表新財肉食，招牌為本地騸牯牛，脂肪多而且肉質肥美。牛肉每日鮮劏，可選擇的部位也非常豐富，如封門柳、牛骨髓等。網民最推介這店的手切肥牛，指其外表紅白分明，灼熟後肉質軟嫩，價錢合理。

屯門新財肉食

地址：屯門湖翠道1號蝴蝶廣場地下L1街市M120-121號

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