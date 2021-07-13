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榴槤 全部都係榴槤！ Hotel Icon年度 馬來西亞榴槤盛會
2 小時前
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榴槤 全部都係榴槤！ Hotel Icon年度 馬來西亞榴槤盛會
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升級版飄香榴槤下午茶同時可以品嘗到榴槤焗釀珍菌波士頓龍蝦及榴槤銀耳燉紅棗白玉湯，其餘美點有日式磯煮鮑魚、魚子醬煙三文魚卷、車厘茄配水牛芝士、吞拿魚粒及烏龍茶啫喱等。

馬來西亞榴槤迷每年必到的盛事，非Hotel Icon(唯港薈)馬來西亞榴槤節莫屬，而今年適逢酒店開業十周年，活動將加碼升級，包括於酒店一樓Silverbox宴會廳舉行14場的榴槤自助早午餐及The MARKET升級版飄香榴槤下午茶。來自馬來西亞的酒店署理行政總廚何偉誠師傅(Danny Ho)，向來有「榴槤王子」的稱號，皆因與當地果園相熟的他，每次必為fans精心挑選不同品種榴槤炮製菜式，於早午餐時段特設一人一份馬來西亞榴槤果肉拼盤，一次過可品嘗到貓山王、紅蝦、葫蘆、柔佛黃金及首次登港的神秘品種，原汁原味。還有一試難忘的貓山王榴槤銀耳燉紅棗白玉湯，師傅加入營養豐富的榴槤核、榴槤殼、冬瓜、紅棗、雪耳等連同榴槤肉一同燉製，味道清甜得來帶少許榴槤香氣，十分有驚喜！其他創意熱葷包括榴槤焗釀珍菌波士頓龍蝦、榴槤銀絲櫻花蝦鮮雞春卷、貓山王榴槤腐皮海鮮石榴球及多款馬來西亞地道菜式。
 

各式榴槤甜品當然是重中之重，當中涵蓋芝士餅、布甸、泡芙、芒果糯米飯及班蘭蛋糕，而於下午茶時段，更有fans大愛的自家製榴槤雪糕，以及首次推出的榴槤 x Godiva朱古力扭紋雪糕，而去年大受歡迎的「飄香榴槤外賣下午茶」也接受預訂，安在家中也可享用多款榴槤美點。文、攝(部分由酒店提供)：Winki 

榴槤自助早午餐
2021年7月16、23-24、31及8月6-8、13-14、20-21、27-29日│上午11時45分至下午3時│成人$780、兒童(3-11歲)$480│一樓Silverbox 宴會廳
The Market升級版飄香榴槤下午茶套餐
日期：2021年7月5日至另行通知│下午3時至5時│每位$398；每兩位$738│二樓The Market
*所有收費另設加一服務費
 查詢或預訂│3400 1388(早午餐)、3400 1308(下午茶)

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原來榴槤全身都是寶，用來燉湯一流。
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最受歡迎的榴槤甜品系列。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/榴槤-全部都係榴槤！-hotel-icon年度-馬來西亞榴槤盛會-275772
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