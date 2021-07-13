榴槤 全部都係榴槤！ Hotel Icon年度 馬來西亞榴槤盛會

馬來西亞榴槤迷每年必到的盛事，非Hotel Icon(唯港薈)馬來西亞榴槤節莫屬，而今年適逢酒店開業十周年，活動將加碼升級，包括於酒店一樓Silverbox宴會廳舉行14場的榴槤自助早午餐及The MARKET升級版飄香榴槤下午茶。來自馬來西亞的酒店署理行政總廚何偉誠師傅(Danny Ho)，向來有「榴槤王子」的稱號，皆因與當地果園相熟的他，每次必為fans精心挑選不同品種榴槤炮製菜式，於早午餐時段特設一人一份馬來西亞榴槤果肉拼盤，一次過可品嘗到貓山王、紅蝦、葫蘆、柔佛黃金及首次登港的神秘品種，原汁原味。還有一試難忘的貓山王榴槤銀耳燉紅棗白玉湯，師傅加入營養豐富的榴槤核、榴槤殼、冬瓜、紅棗、雪耳等連同榴槤肉一同燉製，味道清甜得來帶少許榴槤香氣，十分有驚喜！其他創意熱葷包括榴槤焗釀珍菌波士頓龍蝦、榴槤銀絲櫻花蝦鮮雞春卷、貓山王榴槤腐皮海鮮石榴球及多款馬來西亞地道菜式。



各式榴槤甜品當然是重中之重，當中涵蓋芝士餅、布甸、泡芙、芒果糯米飯及班蘭蛋糕，而於下午茶時段，更有fans大愛的自家製榴槤雪糕，以及首次推出的榴槤 x Godiva朱古力扭紋雪糕，而去年大受歡迎的「飄香榴槤外賣下午茶」也接受預訂，安在家中也可享用多款榴槤美點。文、攝(部分由酒店提供)：Winki

榴槤自助早午餐

2021年7月16、23-24、31及8月6-8、13-14、20-21、27-29日│上午11時45分至下午3時│成人$780、兒童(3-11歲)$480│一樓Silverbox 宴會廳

The Market升級版飄香榴槤下午茶套餐

日期：2021年7月5日至另行通知│下午3時至5時│每位$398；每兩位$738│二樓The Market

*所有收費另設加一服務費

查詢或預訂│3400 1388(早午餐)、3400 1308(下午茶)