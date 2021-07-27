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正宗韓菜｜唔飛韓國都可以食到正宗炸雞？ 整理6間過江龍韓國雞肉料理餐廳
8 小時前
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正宗韓菜｜唔飛韓國都可以食到正宗炸雞？ 整理6間過江龍韓國雞肉料理餐廳
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正宗韓菜｜唔飛韓國都可以食到正宗炸雞？ 整理6間過江龍韓國雞肉料理餐廳

香港有不少韓國的過江龍餐廳，除了韓式小食和韓燒外，韓式炸雞店亦是不少港人的摯愛。以下就為大家整理6間過江龍韓國雞肉料理餐廳，讓大家可以在香港食盡正宗的韓式炸雞！即使短期內沒辦法去旅行，亦不用太過傷心！

【韓式炸雞】
1. NeNe Chicken 
韓式炸雞以香脆嫩滑及獨有的醬汁取勝，與一般的炸雞不同，而NeNe Chicken為韓國的炸雞連鎖店，因此亦採用韓國的配方製作炸雞。雖然味道與韓國的稍為不同，但勝在口味多樣，愛吃芝士味的話，一定要嘗試「初雪炸雞」。而且NeNe Chicken亦有不少韓式小食，可以一次滿足多個願望。
地址：
－旺角亞皆老街8號朗豪坊11樓30號舖
－元朗元龍街9號形點一期1樓1026號舖
－葵芳興芳路223號新都會廣場L1層185號舖
－將軍澳重華路8號東港城2樓225號舖
－大埔安邦路9號大埔超級城B區2樓287-295號舖
－青衣青敬路33號青衣城2期2樓226號舖

2. BHC 
韓國的BHC炸雞由全智賢代言，在《來自星星的你》以黃金色的脆皮炸雞聞名，而香港店雖然沒有重現韓國的油炸水準，但其芝士炸雞卻拍得住韓國，與在韓國吃到的基本無異。除了芝士炸雞外，酸辣口味的MACHO-KING也相當不錯，適合愛辣的港人食用。
地址：
－旺角登打士街43H號登打士廣場1樓
－銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B03號舖

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有選擇困難的話可以來一份半半炸雞。
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BHC的芝士炸雞鋪滿厚厚的芝士粉。

3. Outdark
說到韓國炸雞店的巨頭之一，便不得不提港人最愛的橋村炸雞，它的蜂蜜口味更是俘虜不少港人的心。而香港雖然沒有橋村炸雞的加盟店，但Outdark炸雞的蜜糖口味同樣吸引，再配上各類薯仔炸物，簡直是完美的配搭。韓國的Outdark不算有名氣的炸雞店，但香港分店卻受不少年輕港人歡迎，全因炸雞的水準比得上韓國的程度，用來一解炸雞癮一流。
地址：
－旺角彌敦道613號飛達商業中心2樓
－尖沙咀厚福街8號H8 17樓

4.Goobne Chicken

除了擁有香脆炸皮的炸雞外，以烤雞形式製作的炸雞在韓國一樣受歡迎，而Goobne Chicken便是其中一間以烤雞聞名的炸雞店，每到宵夜時間都總會出現在外賣程式的熱門搜索中！而香港的Goobne Chicken無論是口感或味道都能保持韓國的水準，肉質甚至比韓國吃到的更嫩滑，不想太過熱氣的話，不妨嘗試一下這款烤雞！
地址：
－尖沙咀赫德道4號The Hart 2樓
－銅鑼灣登龍街18號V Point 25樓
－旺角彌敦道628號瓊華中心15樓
－中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場M88 5樓
－荃灣楊屋道1號荃新天地一期地下G29號舖
－將軍澳唐賢街19號天晉匯II期1樓119A號舖
－東涌達東路20號東薈城2期7樓701號舖
－屯門屯隆街2號屯門時代廣場北翼1樓45-46號舖

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Outdark的蜂蜜口味炸雞深受港人歡迎。
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Goobne Chicken的烤雞在韓國可算是No.1。
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芝士口味的烤雞同樣吸引！

【韓式雞肉料理】
5.鳳雛燉雞
韓國除了炸雞外，其他雞肉料理亦十分出色，而以甜醬油的燉雞(찜닭)便是其中一種。韓式燉雞中一般都有闊薯粉、薯仔、蘿蔔等材料，再加上以甜醬油製成的醬汁製作，如果喜歡吃辣的話更可以選擇辣味。而鳳雛燉雞在韓國便是一間有名的燉雞店，香港分店亦承傳了韓國的味道，喜歡吃韓式燉雞的話，鳳雛燉雞實屬不錯的選擇。
地址：
－旺角彌敦道726號10樓

6.柳氏家
韓國有名的雞肉料理不單止有燉雞，還有韓式辣炒雞扒。而柳氏家作為韓國的辣炒雞扒大型連鎖店之一，在香港亦重現韓國的風情，以大鐵鑊現炒韓式辣醬雞扒，令雞扒充滿火香，吃完後再點一份炒飯，讓人彷彿置身於韓國的春川。
地址：
－荃灣大壩街4-30號荃灣廣場3樓350-352號舖

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燉雞屬韓國的「白飯小偷」。
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在鳳雛燉雞裏還可以吃到韓式炸雞。
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香港的柳氏家辣炒雞扒以自助形式供應。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/正宗韓菜｜唔飛韓國都可以食到正宗炸雞？-整理6間過江龍韓國雞肉料理餐廳-278016
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