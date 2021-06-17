每日大排長龍！5款韓國大熱甜品合集 香港都有得食？！

受到疫情影響，香港人已經超過一年沒有辦法去旅行，而香港人愛去的韓國在最近一年流行的甜品也換了一番新景象。以下就為大家整理5款韓國最近大熱的甜品合集，當中還有些香港也可以吃得到，有時間的話不妨在香港止一止渴吧！

【長形果撻】

水果撻聽起來並不是什麼新奇甜品，但韓國非常流行這款水果撻！不論平日還是假日都大排長龍，由中午開始已經售罄。這款果撻並非傳統的圓形餅底，而是充滿特色的長形果撻。味道也與我們一般認識的果撻不同，除了我們熟悉的香蕉、士多啤梨外，還有特別的粟米、蕃茄等口味，每款果撻都有不同的夾心，口感特別豐富。店內裝潢充滿復古氣氛，也有幾款咖啡提供，簡單買個果撻作為下午茶一流。

【牛角包窩夫】

牛角包窩夫在韓國已經流行了好一陣子，雖然售賣的店舖越來越多，但仍然有幾間每天都人龍不斷，若果要在眾多牛角包窩夫店舖中突圍，那麼款式一定要夠獨特。比較有名的這間Saddler Haus Bunch牛角包窩夫與其他店舖不同，除了經典的焦糖味外，還有充滿鹹香的芝士和羅勒口味，而最特別的便是一天只賣60份的的粟米口味，撕開後可以看到滿滿的粟米，特別滿足！除了這家牛角包窩夫外，其實大部份在韓國的牛角包窩夫都頗受歡迎，而香港最近亦有不少Cafe開始將牛角包窩夫加入餐單，有機會的話不妨去試試看吧！

【爆餡格仔餅】

港式格仔餅一向都是加入煉奶、花生醬、砂糖和牛油製成，但在韓國卻完全看不到這樣的格仔餅，反而是以厚忌廉作內餡。格仔餅加入大量忌廉，基本上每款都像一個漢堡包般厚實，讓人分不清究竟是在吃格仔餅還是吃忌廉。除了忌廉外，也會加入各種水果或配料，而且價格亦十分便宜，「忌廉控」絕對不可以錯過！

【忌廉冬甩】

除了爆餡的格仔餅外，韓國人亦將不同口味的忌廉加進冬甩裡，吃冬甩的時候每一口都可以被忌廉包圍着！這家人龍店雖然有多間分店，但是人流仍然絡繹不絕，不少人都會到店舖排隊把冬甩買回家。它的口味繁多，例如檸檬、野莓、牛奶等，每一款口味都與冬甩十分相配，而且造型可愛，不少人亦會為着打卡而來。除了甜的冬甩外，也有店家推出加入火腿和芝士的鹹冬甩，同樣受韓國人歡迎，希望不久將來香港也會有類似的店舖！

【麻花卷】

麻花卷屬韓國的傳統包點之一，其實就是冬甩改以麻花的形狀去油炸，再裹上砂糖製成。而最近韓國就有店舖將麻花卷「重新包裝」，變成各種色彩繽紛、口味獨特的麻花卷出售，店內的麻花卷口味眾多，例如伯爵茶、士多啤梨、海鹽焦糖等都大受歡迎，而且還有最近韓國最流行的薄荷朱古力，因此深受韓國人歡迎！這種麻花卷在香港較難看到，有機會的話一定要嘗試一下。