氣泡打卡激靚 希慎玩盡「邂逅經典Schweppes Club」

今個盛夏，Schweppes呈獻「邂逅經典Schweppes Club」，除了可以認識品牌歷史，更可以玩盡Schweppes氣泡「四感」體驗館，於不同轉換的氣泡場景打卡、免費試飲Schweppes Mixers經典飲品或特調雞尾酒以及欣賞爵士樂團現場演奏。Schweppes同時舉行「Schweppes品味經典餐廳周」，於指定餐廳消費兼享用Schweppes特飲，即有機會享有獨家禮遇，包括免費換領限量調酒套裝及參與調酒或玻璃杯蝕刻工作坊，包括Belgo’s、Brick Lane、Cadilac Bar & Grill、GRAPPA’s Cellar 、The Leah以及各大Outback Steakhouse等，只要憑單一收據消費滿指定金額，同樣可於「邂逅經典Schweppes Club」活動專享有獨家消費禮遇。