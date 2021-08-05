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氣泡打卡激靚　 希慎玩盡「邂逅經典Schweppes Club」
1 小時前
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邂逅經典Schweppes ClubSchweppes特調雞尾酒氣泡打卡
氣泡打卡激靚　 希慎玩盡「邂逅經典Schweppes Club」
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「視、聽」氣泡打卡區 ：揉合光與影，透過三面投影的畫面，加上連綿不絕氣泡聲，讓你仿如盪漾於Schweppes飲品內的氣泡世界，以另一種感官體驗綿密氣泡。
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今個盛夏，Schweppes呈獻「邂逅經典Schweppes Club」，除了可以認識品牌歷史，更可以玩盡Schweppes氣泡「四感」體驗館，於不同轉換的氣泡場景打卡、免費試飲Schweppes Mixers經典飲品或特調雞尾酒以及欣賞爵士樂團現場演奏。Schweppes同時舉行「Schweppes品味經典餐廳周」，於指定餐廳消費兼享用Schweppes特飲，即有機會享有獨家禮遇，包括免費換領限量調酒套裝及參與調酒或玻璃杯蝕刻工作坊，包括Belgo’s、Brick Lane、Cadilac Bar & Grill、GRAPPA’s Cellar 、The Leah以及各大Outback Steakhouse等，只要憑單一收據消費滿指定金額，同樣可於「邂逅經典Schweppes Club」活動專享有獨家消費禮遇。

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打卡位有特色櫥窗、酒吧陳設及街角風情。
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時光隧道內有觸得到的泡泡
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Schweppes特調雞尾酒及特飲(只限外賣)
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Schweppes bar
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參加調酒或玻璃杯蝕刻工作坊
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Schweppes X Two Moons Gin調酒套裝
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「邂逅經典Schweppes Club」 由即日起至8月23日│銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場1樓中庭│星期一至日上午10時至晚上10時
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/氣泡打卡激靚　-希慎玩盡「邂逅經典schweppes-club」-280177
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