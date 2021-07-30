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氣炸鍋│日本Récolte 夏日限定聯乘 氣炸串揚串燒手工啤套裝
26 分前
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氣炸鍋RécolteDoubleChefsMarketCarbonBrews串揚串燒手工啤
氣炸鍋│日本Récolte 夏日限定聯乘 氣炸串揚串燒手工啤套裝
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近年氣炸鍋大熱，方便一眾自煮達人喺屋企日炸夜炸，不過自煮新手處理食材時可能遇上不少的挑戰，Double Chefs Market 網上日式食材專門店，與手工啤酒Carbon Brews及日本氣炸鍋Récolte，聯乘推出「夏日限定套裝」，為大家帶來在家也能輕鬆煮出高級餐廳級數好滋味的方便。

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Carbon Brews 夏日限定手工啤酒6罐裝

Double Chefs Market X Carbon Brews X Récolte 夏日限定套裝包括
Double Chefs Market的新品「氣炸串揚盛合」配備 8 款高級食材及自家醬汁，以日本的精選食材為主，包括「特盛串燒盛合」、「日式照燒雞扒」 及「日本吞拿魚下巴」，簡單易煮，同時十分適合配搭現時極流行的小家電作烹調。

本地手工啤品牌Carbon Brews啤酒6罐套裝(El Crispy Boi、Earth People、Feels Good Man、Staying Alive、Crazy Rich Lupulins、Sour Punch)，當中新上巿的「El Crispy Boi」為季節啤酒，墨西哥式Lager，加入米通及青檸皮，口味舒爽清新。

Récolte氣炸鍋可以選配全新的深綠色或一向大受歡迎的香檳白。

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Recolte氣炸鍋
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特盛串燒盛合
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氣炸串揚盛合
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日本吞拿魚下巴

氣炸串揚盛合
‧鹿兒島A4 黑毛和牛牛中腹 1串
‧ 鹿兒島薩摩赤雞雞腿肉 1串
‧鹿兒島特上五花腩 1串
‧ 美國安格斯牛三角 1串
‧日本星鰻 1串
‧ 薄牛舌 1串
‧ 大葉魚板 1串
‧紅薯 1串
‧DCM秘製中濃醬
‧ 柚子醋

特盛串燒盛合
‧鹿兒島薩摩赤雞雞翼 2串
‧ 鹿兒島薩摩赤雞雞腿肉 2串
‧ 厚切白鱔 2串
‧ 厚切牛舌芯 2串
‧ 鹿兒島特上五花腩 2串
‧ DCM秘製照燒雞醬
‧ 100%蒜粉

日本吞拿魚下巴 配柚子醋及蘿蔔蓉（小）
‧ 日本吞拿魚下巴（小）
‧ 柚子醋
‧ 蘿蔔蓉

價錢：Carbon Brews 夏日限定手工啤酒6罐裝 x 特盛串燒盛合 x 氣炸串揚盛合HK$699 （原價HK$790） 
配Récolte 氣炸鍋（深綠色/香檳白）HK$1,288 （原價HK$1,589）
Double Chefs Market訂購網址 ： 
https://www.doublechefsmarket.com.hk/
電話：6772 6338 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/氣炸鍋│日本récolte-夏日限定聯乘-氣炸串揚串燒手工啤套裝-279790
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