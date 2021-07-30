氣炸鍋│日本Récolte 夏日限定聯乘 氣炸串揚串燒手工啤套裝

近年氣炸鍋大熱，方便一眾自煮達人喺屋企日炸夜炸，不過自煮新手處理食材時可能遇上不少的挑戰，Double Chefs Market 網上日式食材專門店，與手工啤酒Carbon Brews及日本氣炸鍋Récolte，聯乘推出「夏日限定套裝」，為大家帶來在家也能輕鬆煮出高級餐廳級數好滋味的方便。

Double Chefs Market X Carbon Brews X Récolte 夏日限定套裝包括

Double Chefs Market的新品「氣炸串揚盛合」配備 8 款高級食材及自家醬汁，以日本的精選食材為主，包括「特盛串燒盛合」、「日式照燒雞扒」 及「日本吞拿魚下巴」，簡單易煮，同時十分適合配搭現時極流行的小家電作烹調。



本地手工啤品牌Carbon Brews啤酒6罐套裝(El Crispy Boi、Earth People、Feels Good Man、Staying Alive、Crazy Rich Lupulins、Sour Punch)，當中新上巿的「El Crispy Boi」為季節啤酒，墨西哥式Lager，加入米通及青檸皮，口味舒爽清新。



Récolte氣炸鍋可以選配全新的深綠色或一向大受歡迎的香檳白。

氣炸串揚盛合

‧鹿兒島A4 黑毛和牛牛中腹 1串

‧ 鹿兒島薩摩赤雞雞腿肉 1串

‧鹿兒島特上五花腩 1串

‧ 美國安格斯牛三角 1串

‧日本星鰻 1串

‧ 薄牛舌 1串

‧ 大葉魚板 1串

‧紅薯 1串

‧DCM秘製中濃醬

‧ 柚子醋



特盛串燒盛合

‧鹿兒島薩摩赤雞雞翼 2串

‧ 鹿兒島薩摩赤雞雞腿肉 2串

‧ 厚切白鱔 2串

‧ 厚切牛舌芯 2串

‧ 鹿兒島特上五花腩 2串

‧ DCM秘製照燒雞醬

‧ 100%蒜粉

日本吞拿魚下巴 配柚子醋及蘿蔔蓉（小）

‧ 日本吞拿魚下巴（小）

‧ 柚子醋

‧ 蘿蔔蓉



價錢：Carbon Brews 夏日限定手工啤酒6罐裝 x 特盛串燒盛合 x 氣炸串揚盛合HK$699 （原價HK$790）

配Récolte 氣炸鍋（深綠色/香檳白）HK$1,288 （原價HK$1,589）

Double Chefs Market訂購網址 ：

https://www.doublechefsmarket.com.hk/

電話：6772 6338