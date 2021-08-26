氣炸鍋食譜｜小朋友下午茶必備！5款簡易氣炸鍋小食教學 脆炸南瓜、酥皮蛋撻

氣炸鍋在近年進駐各個家庭，除了製作鹹食和翻熱食品外，還可以製作各種深得小朋友歡心的小食，方便的煮食模式使它成為家中必備的電器產品之一。以下就教大家製造5款簡易氣炸鍋小食，每款都簡單易做，不妨與小朋友一起製作，共度天倫吧！

【酥皮蛋撻】

蛋撻屬不少人都愛吃的港式食物，熱騰騰的蛋撻更能突顯它的精髓。而利用氣炸鍋製作蛋撻，不但可保持其鬆脆的外皮，包裹着的蛋漿亦柔軟順滑，比市面上冷掉的蛋撻更香甜美味，口感外脆內軟，小朋友絕對會喜歡！

食材：現成蛋撻皮 8個／牛奶 50mL

淡忌廉 70g／雞蛋 2隻／砂糖 適量

1.雞蛋、淡忌廉、砂糖和牛奶倒進碗中攪拌均勻，然後過篩令口感順滑。

2.蛋撻皮放入氣炸鍋中（一次約可製作4個）。

3.在蛋撻皮中倒入蛋液至8分滿，以180度焗20分鐘，再重複一次步驟製作餘下4個即可。

【芝麻番薯酥】

蛋撻皮除了可以製作蛋撻外，其實還可以變成酥皮使用，製作出各種香脆美味的酥炸食品。而芝麻番薯酥不但有著番薯的天然甜味，鬆脆的酥皮更是小朋友愛吃的口感，作為下午茶食品一流！

食材：番薯 1個／現成蛋撻皮 5個

蛋黃 1個／黑芝麻 適量

1.番薯蒸熟後壓成番薯蓉，放涼備用。

2.蛋撻皮放入適量番薯蓉後對折捏緊，可隨心製作成餃子狀或平口狀等。

3.包好5個番薯酥後放入氣炸鍋中，在表面刷上蛋黃液和灑上黑芝麻。

4.以180度烘烤20分鐘即可，中間可取出翻面令顏色更均勻。

【蜜脆麵包條】

麵包邊或麵包皮的口感不及中間部份鬆軟，因此未必會得到小朋友喜歡。而平日吃剩下的麵包邊其實可以製成香甜香脆的蜜脆麵包條，不單止可以防止浪費食物，還可以作為小朋友的零食，一舉兩得。如果遇上方包快過期的時候，更可以用同樣的方法處理整片麵包。

食材：方包 2片（或麵包邊 8條）／雞蛋 2隻／砂糖 適量

1.將方包切成條狀，使用麵包邊的話則維持原形。

2.雞蛋打進碗中攪拌均勻，將麵包條完全浸濕在蛋液中。

3.將麵包條放入氣炸鍋中，均勻地灑上砂糖，不用灑滿。

4.氣炸鍋以160度焗15分鐘，然後翻面再焗3分鐘即可。

【脆炸南瓜】

普遍小朋友都有偏食的壞習慣，蔬果類更屬他們討厭的食品，而為了讓他們養成營養均衡的飲食習慣，將蔬果變得易於入口便尤其重要。大部份小朋友都喜歡吃香脆可口的零食，因此將營養豐富的南瓜透過氣炸的形式製作，必定會得到小朋友歡心。

食材：南瓜 1個／食油 適量

1.南瓜洗淨後去核切塊，一塊約一根拇指般厚。

2.將南瓜放入氣炸鍋中，在南瓜肉上刷上食油。

3.以200度烘烤20-24分鐘，可按其熟透情況提前取出。

【一口牛角包】

近年牛角包越來越受歡迎，當中牛角包窩夫更是各咖啡店的新興甜品，但除了直接購買牛角包麵團外，利用手抓餅餅皮同樣可以製作出特色的一口牛角包！牛角包的骰可愛，外脆內軟，小朋友絕對會一口接一口地吃不停！

食材：手抓餅餅皮 1片／蛋黃 1個

1.手抓餅從冰格中取出解凍至軟化，用刀將手肘餅分成8份（打直上下劃至三角形）。

2.捲起手抓餅至牛角包形狀，放入氣炸鍋中。

3.在牛角包上刷上攪拌後的蛋黃液。

4.以180度烘烤15-20分鐘，可按其熟透情況提前取出。