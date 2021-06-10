海港城「Eat Well Be Well」 獨家限定Marimekko「風呂敷」+ 環保餐盒套裝

外賣現今已成為不少人日常生活的一部分，為了鼓勵大家減少使用即棄餐盒及餐具，同時提倡健康飲食與實踐環保生活，海港城於2021年6月11日至10月31日期間特別推出「Eat Well Be Well」限量版環保餐盒套裝，今次更適逢著名芬蘭設計品牌Marimekko 70周年，餐盒套裝還附有海港城獨家限定 Marimekko「風呂敷」(Furoshiki) ，拎飯盒都可以充滿時尚感！此外，海港城與25家餐飲商戶一同鼓勵大家自攜餐盒/杯外賣，當中11家更提供折扣優惠。

凡自攜環保餐盒外賣可獲$5折扣優惠，自攜環保杯外賣則可獲$2折扣優惠；更可選擇將折扣變成捐款予膳心連基金 ，實踐「Eat Well Be Well」。

另外，大家於參與餐飲商戶自攜環保餐盒外賣後，於社交平台打卡分享，更有機會獲得高達$200美食優惠券！

換領方法：

1) 於海港城任何商戶同日消費滿HK$2,000; 或

2) 於海港城餐飲商戶同日消費滿HK$1,000

慈善現金換購價*:

1) HK$250換領「環保餐盒套裝」連海港城限定Marimekko風呂敷及Marimekko海港城店HK$100現金優惠券；或

2) HK$150換領「環保餐盒套裝」一套

備註：限量版環保餐盒套裝的品牌為W&P。環保餐盒套裝數量有限，換完即止。

教你包「風呂敷」：https://www.youtube.com/watch?v=lP113Kse4lQ