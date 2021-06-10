Am730
Am730
Am730
Am730
Travel . Food
海港城「Eat Well Be Well」 獨家限定Marimekko「風呂敷」+ 環保餐盒套裝
2021-06-10
#Hashtags
Marimekko環保海港城外賣飯盒健康飲食Eat Well Be Well
海港城「Eat Well Be Well」 獨家限定Marimekko「風呂敷」+ 環保餐盒套裝
news-images
兩款Marimekko花布加環保食物盒。

外賣現今已成為不少人日常生活的一部分，為了鼓勵大家減少使用即棄餐盒及餐具，同時提倡健康飲食與實踐環保生活，海港城於2021年6月11日至10月31日期間特別推出「Eat Well Be Well」限量版環保餐盒套裝，今次更適逢著名芬蘭設計品牌Marimekko 70周年，餐盒套裝還附有海港城獨家限定 Marimekko「風呂敷」(Furoshiki) ，拎飯盒都可以充滿時尚感！此外，海港城與25家餐飲商戶一同鼓勵大家自攜餐盒/杯外賣，當中11家更提供折扣優惠。

凡自攜環保餐盒外賣可獲$5折扣優惠，自攜環保杯外賣則可獲$2折扣優惠；更可選擇將折扣變成捐款予膳心連基金 ，實踐「Eat Well Be Well」。

另外，大家於參與餐飲商戶自攜環保餐盒外賣後，於社交平台打卡分享，更有機會獲得高達$200美食優惠券！

news-images

換領方法：           

1) 於海港城任何商戶同日消費滿HK$2,000; 或

2) 於海港城餐飲商戶同日消費滿HK$1,000

慈善現金換購價*:  

1) HK$250換領「環保餐盒套裝」連海港城限定Marimekko風呂敷及Marimekko海港城店HK$100現金優惠券；或

2) HK$150換領「環保餐盒套裝」一套

備註：限量版環保餐盒套裝的品牌為W&P。環保餐盒套裝數量有限，換完即止。

教你包「風呂敷」：https://www.youtube.com/watch?v=lP113Kse4lQ

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/海港城「eat-well-be-well」-獨家限定marimekko「風呂敷」-環保餐盒套裝-271462
#Hashtags
Marimekko環保海港城外賣飯盒健康飲食Eat Well Be Well
Am730

La Viña x Casa Cacao 邪惡朱古力蛋糕系列

夏日消暑必備！ 教你冷泡茶沖泡小秘訣+5款特色配方 荔枝烏龍/蜜桃鐵觀音

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
La Viña x Casa Cacao 邪惡朱古力蛋糕系列
Am730
Am730
夏日消暑必備！ 教你冷泡茶沖泡小秘訣+5款特色配方 荔枝烏龍/蜜桃鐵觀音
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多