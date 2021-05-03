港九４大爆餡足料厚吐司推介 手工肉鬆芋泥/芥末手撕雞/沙嗲牛肉滑蛋/芫荽炒蛋火腿

近年香港興起來自台灣的爆餡厚吐司，厚切麵包夾著滿滿餡料，看到相片都覺得吸引！其實所謂台灣吐司，在香港即等於三文治，美食當前，食咗先講！今次精選港九４間小店，大家不妨留意一下。

爆餡芋泥－羅東肉焿番

元朗這間台灣菜，來自台灣宜蘭，招牌是肉焿和芋泥吐司，每日店門外都有客人排隊等候，其芋泥吐司最高峰每日可賣過百份，人氣十足！食物受歡迎，只因用料新鮮，麵包用本地即日製作的新鮮麵包，烘底後又香又脆；芋泥亦是自家製，口感綿滑，甜度適中。除原味芋泥吐司，店舖也推出紫薯芋泥和ＯＲＥＯ芋泥等組合，味道同樣討好。

羅東肉焿番

地址：元朗鳳翔路69號建輝大廈地下5號舖

電話：61125353

營業時間：星期一至日 12:00 - 21:15

台式文青早餐店－叁拾壹堂

位於油麻地的叁拾壹堂，主打台式吐司，店面雖小，但環境佈置很有台灣文青小店氣氛，感覺溫暖。食物方面，招牌貨是叉燒炒蛋吐司，醬汁酸甜，叉燒味道濃郁，再配上滑溜炒蛋，入口層次豐富！另外必食芥末手撕雞吐司，雞肉香嫩惹味，創意滿分。

叁拾壹堂－高烤吐司

地址：旺角窩打老道31-39號翠園大厦一期地下5號舖

人氣網店實體店－uen cafeteria 丸系手作

丸系手作位於港島太古，店舖由網店經營起家，食物質素有保證。招牌貨是爆餡芋泥肉鬆吐司，芋泥以台灣大甲芋頭或高樹芋頭製作，過程中加入砂糖和牛奶，質感軟滑，芋香濃郁，值得一試！軟殼蟹配蟹柳沙律吐司即點即炸，軟殼蟹香脆滋味，整體飽腹感十足！

uen cafeteria 丸系手作

地址：太古英皇道1065號東達中心11樓101號舖

營業時間：星期三至日 12:00 - 19:30，星期一, 二休息

油麻地外賣三文治－大吃大喝

相比以上幾間，這店賣的三文治就風格鮮明，以港式創意口味為主，同樣爆餡，雖然只做外賣，但亦吸引不少人來捧場。食物光看到名字已覺得吸引，如花生醬肉鬆治、沙嗲牛肉滑蛋治、芫荽炒蛋火腿肉鬆治等等，款款都叫人食食指大動！

大吃大喝

地址：油麻地窩打老道9-11號榮德大廈地下A2&A3號舖

營業時間： 星期一至六7am-9pm 星期日及公眾假期 11am-9pm

更多飲食資訊：

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