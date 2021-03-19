滿福樓酒香粵饌 品嘗古越龍山二十年花雕醉蟹

滿福樓行政總廚孫錦勝師傅揉合獨特中國美酒入饌的一系列粵菜佳餚，如以二十年花雕昇華韻味的花雕醉蟹、散發茅台香韻的香爆蟶子皇及以老窖白酒提香的白酒煮花蛤等，帶來夏日限定「滿福樓酒香粵饌」。

一味二十年花雕醉蟹(時價)，有別於坊間慣常採用無年份花雕入饌，師傅特別選用了古越龍山二十年花雕以取其更濃、更醇及更香的韻味。這款以優質麥曲、精選糯米及紹興鑒湖淨水釀造的中國歷史名酒帶有一份甘甜，與肉蟹的鮮香是天作之合。琥珀色的酒液以魚露及糖稍作調味，更是把肉蟹的獨有鮮味昇華至另一層次。二十年花雕醉乳鴿($288/隻)同樣迷人，由師傅精心挑選重達一斤的鴿皇肉厚味濃，以融合陳年花雕、滷水並帶有一抹與乳鴿十分合襯的清新蘋果香的秘製醬汁醃過夜，每一口鴿肉均盡收花雕汁精華，為食客帶來令人陶醉的酒饌享受！

另有雲耳杞子煮雞酒、茅台香爆蟶子皇及紅酒糟煨遼參等，散發不同的醇美香韻。「滿福樓酒香粵饌」於即日至2021年6月30日供應。價格須另收加一服務費

灣仔港灣道一號萬麗海景酒店3樓

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