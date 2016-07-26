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牛角包的快樂味道@海港城 　換購Tatsuya Tanaka「牛角包雲」限量版親子雨傘
2 小時前
牛角包的快樂味道@海港城 　換購Tatsuya Tanaka「牛角包雲」限量版親子雨傘
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不同口味，不同「層數」和質感的牛角包都是近年大熱美食！海港城於11月推出Croissant Happiness活動，透過不同慈善活動，包括11.5牛角包慈善日、親子體驗班及Tatsuya Tanaka限量版雨傘換領，以及一系列線上遊戲包括「牛角包雲」IG 濾鏡及「A Croissant A Day」，希望把快樂味道散播到每個角落！

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場內三間餐廳及咖啡店Cupping Room Coffee Roasters、Da Filippo Trattoria 及Espresso Alchemy將舉行牛角包慈善日。
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Espresso Alchemy，於早餐時段(08:00 – 11:30)特別供應餡料豐富的牛角包，當中包括火雞胸蛋沙律牛角包及牛油果芝士牛角包。(各$48)
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意大利餐廳Da Filippo Trattoria 於栗子的時令產季，最新推出特濃栗子蒙布朗牛角包Chestnut Mont Blanc Croissant ($42) ，內餡注滿了以法國栗子茸輔以忌廉製成柔軟順滑的栗子忌廉；再以栗子茸、鮮牛油及冧酒製成的特製栗子醬以山峰之形堆滿表層，撒上糖霜修飾後，像極了被白雪覆蓋的白朗峰。最後於頂峰嵌入法國糖漬栗子，並以金萡粉飾作結幕。

品嘗不同口味牛角包兼做善事

海港城聯乘場內三間餐廳及咖啡店Cupping Room Coffee Roasters、Da Filippo Trattoria 及Espresso Alchemy，於2021年11月5日 (星期五) 舉行牛角包慈善日，將當天出售牛角包的收入全數撥捐「思覺基金」，讓大家品嘗不同款式牛角包外，更可同時把快樂味道散播到社會上有需要之人士。

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田中達也特別為海港城設計「牛角包雲」IG 濾鏡，分別有下雨及下雪兩款場景。希望大家不論晴天或是雨天，只需打開海港城X田中達也「牛角包雲」IG 濾鏡，都可以隨時隨地看到高掛在天空的「牛角包雲」，一起將快樂味道拍下來散播到每個角落！
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牛角包雨傘有成人及兒童版，湊埋就是親子版咯！
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海港城特別邀請電視電台兼「泰山自煮」Youtube頻道的主持「泰山」，到city’super 搜羅最優質的食材，並於2021年11月7及14日 (星期日) 舉行「泰山自煮」牛角包製作示範及慈善親子體驗班，示範及分享製作牛角包的心得。詳情│https://www.facebook.com/HarbourCity

換領Tatsuya Tanaka牛角包雨傘　包裝化身長法包

海港城繼2018年聯乘日本微型藝術家及攝影師田中達也 (Tatsuya Tanaka) ，舉辦其香港首個個人展「mini CHOCOllection」後，今年再與田中達也合作，首度設計限量版雨傘，並推出成人及兒童版。多個香噴噴的牛角包化成雲朵在藍天中漂浮；多個微型人物和動物，包括田中本人在雲中穿插，享受快樂時光。其幽默感更延伸到雨傘包裝上，把一般簡單透明膠袋設計成長法包(Baguette)和紙袋，玩味十足，誰又會想到入面是一把雨傘？ 於本月1日至30日期間，凡參與REWARDING EVERY DAY活動，即可捐款HK$150予「思覺基金」換領雨傘1把；而消費滿HK$20,000更可額外免費換領雨傘1把。

又或於11月1日至30日期間，只要於海港城任何餐廳或麵包店堂食或購買牛角包，於店内或商場能欣賞到海景的位置影相打卡，提交「最美味可口」相片的參加者，將有機會獲贈限量版雨傘乙把，名額50個；參加辦法及詳情可留意「海港城 Food Menu Instagram 專頁」(https://www.instagram.com/hcfoodmenu/) 。

查詢　 2118 8666 /  www.harbourcity.com.hk

於手機下載IG 濾鏡

https://www.instagram.com/ar/1222882534899308 (下雨場景)

https://www.instagram.com/ar/555019548929766 (下雪場景)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/牛角包的快樂味道海港城-　換購tatsuya-tanaka「牛角包雲」限量版親子雨傘-291282

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