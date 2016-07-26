牛角包的快樂味道@海港城 換購Tatsuya Tanaka「牛角包雲」限量版親子雨傘

不同口味，不同「層數」和質感的牛角包都是近年大熱美食！海港城於11月推出Croissant Happiness活動，透過不同慈善活動，包括11.5牛角包慈善日、親子體驗班及Tatsuya Tanaka限量版雨傘換領，以及一系列線上遊戲包括「牛角包雲」IG 濾鏡及「A Croissant A Day」，希望把快樂味道散播到每個角落！

品嘗不同口味牛角包兼做善事

海港城聯乘場內三間餐廳及咖啡店Cupping Room Coffee Roasters、Da Filippo Trattoria 及Espresso Alchemy，於2021年11月5日 (星期五) 舉行牛角包慈善日，將當天出售牛角包的收入全數撥捐「思覺基金」，讓大家品嘗不同款式牛角包外，更可同時把快樂味道散播到社會上有需要之人士。

換領Tatsuya Tanaka牛角包雨傘 包裝化身長法包

海港城繼2018年聯乘日本微型藝術家及攝影師田中達也 (Tatsuya Tanaka) ，舉辦其香港首個個人展「mini CHOCOllection」後，今年再與田中達也合作，首度設計限量版雨傘，並推出成人及兒童版。多個香噴噴的牛角包化成雲朵在藍天中漂浮；多個微型人物和動物，包括田中本人在雲中穿插，享受快樂時光。其幽默感更延伸到雨傘包裝上，把一般簡單透明膠袋設計成長法包(Baguette)和紙袋，玩味十足，誰又會想到入面是一把雨傘？ 於本月1日至30日期間，凡參與REWARDING EVERY DAY活動，即可捐款HK$150予「思覺基金」換領雨傘1把；而消費滿HK$20,000更可額外免費換領雨傘1把。

又或於11月1日至30日期間，只要於海港城任何餐廳或麵包店堂食或購買牛角包，於店内或商場能欣賞到海景的位置影相打卡，提交「最美味可口」相片的參加者，將有機會獲贈限量版雨傘乙把，名額50個；參加辦法及詳情可留意「海港城 Food Menu Instagram 專頁」(https://www.instagram.com/hcfoodmenu/) 。

查詢 2118 8666 / www.harbourcity.com.hk

於手機下載IG 濾鏡

https://www.instagram.com/ar/1222882534899308 (下雨場景)

https://www.instagram.com/ar/555019548929766 (下雪場景)