玩互動｜重啟再出發 Nespresso Professional互動數碼體驗展覽

Nespresso聯同全球知名辦公空間領導者M Moser Associates以「共創──連繫」為主題，共同創作CO:RE展覽，透過參觀3個互動展區，Nespresso Professional希望能夠啟發及思考現今工作環境、混合工作模式，以及咖啡在人與人之間擔當的角色等深層意義，包括在壓力下應當稍稍放鬆再重新出發的反思。另外，Professional推出專為工作場所而設的Nespresso Momento咖啡機系列，設無接觸式操控、簡易QR Code遙距沖泡咖啡功能等，可上網登記預約體驗。

10月25日至10月29日│銅鑼灣希慎廣場1樓中庭

登記體驗│https://www.nespresso.com/pro/hk/en/momento-milk-launch-event

玩互動｜重啟再出發 Nespresso Professional互動數碼體驗展覽