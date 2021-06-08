男團HAPIDANBUI又出動！夏日小食禮盒

男團風潮愈演愈烈，連佢哋都唔輸蝕！說的是奇華餅家與Sanrio男團HAPIDANBUI又有新品，聯手推出「HAPIDANBUI夏日小食禮盒」，六位Sanrio男團成員腳踏細沙，配上碧海藍天，一場夏日慶典等待大家參與。男團HAPIDANBUI成員包括好奇心滿滿的POCHACCO、頑皮的BAD BADTZ-MARU、面對逆境絕不畏縮的KEROKEROKEROPPI、活潑可愛的AHIRUNOPEKKLE、愛逗人笑的水怪HANGYODON，以及彬彬有禮的TUXEDOSAM，各自有過人魅力，透過「HAPIDANBUI夏日小食禮盒」延續傳遞快樂的使命。

「HAPIDANBUI夏日小食禮盒」，小食口味包括鬆化可口的朱古力酥，享受香濃朱古力味，不甜不膩；花生脆糖配合香脆的花生和甘香的麥芽糖，為酷夏添上一絲甜味；金黃鬆脆的牛油蛋卷，蛋味香濃。

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