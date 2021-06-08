Am730
Am730
Am730
Am730
Travel . Food
男團HAPIDANBUI又出動！夏日小食禮盒
1 小時前
#Hashtags
HAPIDANBUI奇華餅家夏日小食禮盒牛油蛋卷Sanriocharacters花生脆糖朱古力酥
男團HAPIDANBUI又出動！夏日小食禮盒
news-images
每盒$75 奇華Fans：每盒$58 銷售點：奇華餅家全線分店 (機場分店除外) 、澳門分店及奇華網店https://bit.ly/2T0G7yh「奇華Fans」會員優惠只適用於香港奇華餅家分店 (機場分店除外)
 news-images
朱古力酥（6件） 花生脆糖（6粒裝） 牛油蛋卷6支裝（1包）

男團風潮愈演愈烈，連佢哋都唔輸蝕！說的是奇華餅家與Sanrio男團HAPIDANBUI又有新品，聯手推出「HAPIDANBUI夏日小食禮盒」，六位Sanrio男團成員腳踏細沙，配上碧海藍天，一場夏日慶典等待大家參與。男團HAPIDANBUI成員包括好奇心滿滿的POCHACCO、頑皮的BAD BADTZ-MARU、面對逆境絕不畏縮的KEROKEROKEROPPI、活潑可愛的AHIRUNOPEKKLE、愛逗人笑的水怪HANGYODON，以及彬彬有禮的TUXEDOSAM，各自有過人魅力，透過「HAPIDANBUI夏日小食禮盒」延續傳遞快樂的使命。

「HAPIDANBUI夏日小食禮盒」，小食口味包括鬆化可口的朱古力酥，享受香濃朱古力味，不甜不膩；花生脆糖配合香脆的花生和甘香的麥芽糖，為酷夏添上一絲甜味；金黃鬆脆的牛油蛋卷，蛋味香濃。

查詢│2785 6066

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/男團hapidanbui又出動！夏日小食禮盒-279719
#Hashtags
HAPIDANBUI奇華餅家夏日小食禮盒牛油蛋卷Sanriocharacters花生脆糖朱古力酥
Am730

8月美妝下午茶推介：Givenchy IGable粉紅下午茶+ Crabtree & Evelyn峇里風情

美食博覽2021｜美食展必買必搶攻略 $1即食雞煲/$1鮑魚海味拼盤

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
8月美妝下午茶推介：Givenchy IGable粉紅下午茶+ Crabtree & Evelyn峇里風情
Am730
Am730
美食博覽2021｜美食展必買必搶攻略 $1即食雞煲/$1鮑魚海味拼盤
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多