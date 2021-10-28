當文歷餅店節日甜批開始預訂

雖然香港人不流行慶祝感恩節，但因這個節日而生的美食仍然值得大家關注！當文歷餅店by Dominique Ansel於去年感恩節推出的焦糖碧根果仁批，於今個秋冬載譽歸來，另乘勢帶來兩款全新甜批，讓這份濃厚的甜蜜一直延續至聖誕新年！

節日甜批系列包括全新海鹽焦糖蘋果批(預訂優惠價$258，原價$288)，內餡以新鮮Granny Smith青蘋果加上海鹽焦糖醬，面層鋪上格紋批面及酥脆圓片，食落散發香料暖調及美國威士忌香氣，盡顯秋天氣息；另有經典南瓜批，金黃酥脆的批餅盛載着柔軟細滑的忌廉南瓜餡料，加上芳香細膩的香料，批邊飾以「紅葉」，全新登場的經典南瓜批為你帶來溫暖窩心的味道。

而去年供不應求的焦糖碧根果仁批以香甜楓糖漿、分量十足的碧根果仁碎和少許威士忌製成香滑軟糯的餡料，批皮烘焙至金黃酥脆，面層再飾以晶瑩的原粒焦糖碧根果仁，一口就能品嘗柔軟餡料、香脆碧根果仁和鬆化批皮的三重豐富口感。各款節日甜批現已於網店及各分店接受預購，11月11日起可以於分店領取。

H Queen’s旗艦店

中環皇后大道中80號H Queen’s 地下 2 號舖│3482 7735│

當文歷餅店節日甜批開始預訂