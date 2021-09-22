盤點全港特色雞蛋仔小店 大澳華記炭火雞蛋仔／潮食豬柳蛋雞蛋仔／低調高手／紅磡雞蛋仔

雞蛋仔是香港的特色街頭小食，剛製好的雞蛋仔又香又脆，質感鬆軟而且富蛋香，不論大人和小朋友都一定喜愛吃。今次為大家盤點全港特色雞蛋仔小店，全部各有特色，大家不妨留意一下。

大澳必食極罕炭燒雞蛋仔

大澳華記是遊客去大澳必食的小店之一，馳名的炭燒雞蛋仔香氣四溢，遠遠都嗅得到，非常吸引！由於很受歡迎，不少客人都表示這店假日都大排長龍，等候時間長達三十分鐘，但依然值得，皆因雞蛋仔即叫即製，成品除了比普通電爐製作的香脆，更帶有淡淡的香烤味道，非常特別。



大澳華記香脆雞旦仔

地址：大澳石仔埗街121號地下

筲箕灣名店 低調高手

開業11年的筲箕灣低調高手向來有名氣，坐落於「食街」東大街，招牌雞蛋仔和格仔餅吸引不少人慕名光顧，水準有保證。雞蛋仔同樣即點即製，最大賣點在於蛋漿，據說老闆特意按傳統方法，以雞蛋和鴨蛋製成，烤出來的雞蛋仔蛋味更濃，質感亦更實在。另外店舖的格仔餅亦受歡迎，口質鬆軟，餡料豐富。



低調高手

地址：筲箕灣東大街76A號B3號舖地下

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雞蛋仔關注組熱捧 沙田豬柳蛋雞蛋仔

潮食位於沙田乙明邨街市，是不少街坊學生的經常光顧的小食店，餐牌上有近廿七種雞蛋仔口味，如蘋果玉桂味、香辣口味、手撕雞味等，很有創意。自其招牌貨豬柳蛋雞蛋仔在網上關注組流傳後，吸引了不少客人跨區光顧，人氣十足！豬柳蛋雞蛋仔在製作時加入切粒豬柳、芝士和雞蛋，味道出奇地夾，鹼香惹味之餘口感層次亦豐富，值得一試。

潮食

地址：沙田乙明邨街9號地下乙明邨街市2-3號舖

40年老店紅磡雞蛋仔

紅磡雞蛋仔開業40年，老闆吳師傅由木頭車起家，雞蛋仔在區內出名香脆鬆軟，蛋香十足，加上合理價錢，多年來儲落不少回頭客。朱古力味亦同樣出色，外皮香脆，內裡夾雜半融的朱古力粒，味道超濃郁！

紅磡雞蛋仔

地址：紅磡大沽街寶利閣2號舖



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