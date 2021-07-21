秋冬煲仔菜｜中環四川煲仔小菜 必食啤酒鴨煲$298 本地米鴨肥美肉厚

天氣漸涼，不如相約家人好友去吃煲仔菜吧！中環四川菜館麻辣燙最近就推出了幾款時令煲仔菜式，行政總廚陳啓英入廚多年，功架十足。必食啤酒鴨煲（$298），選用本地的米鴨，以香葉、辣椒、草果和八角等等香料，加入蒟蒻、新鮮萵筍、青島啤酒炆煮，煮出來的成品香噴噴，鴨肉肥美肉厚，配上蒟蒻口感豐富，比起傳統港式煲仔菜，味道更加濃郁惹味。

另外冬天當然少不了羊腩煲，這裡亦有供應。雙冬羊腩煲（$388），餐廳選用蒙古羊，加入新鮮冬筍和花菇，以蒜頭、蔥、薑等等炆煮約一個半小時，羊腩肉質滑嫩，肥瘦有致，而且醬汁同樣香濃，送飯一流！喜歡海鮮的客人，天府銀絲蟹煲（HK$468）也值得一試。用本地市場選購的新鮮膏蟹，以粉絲襯底，拌入招牌四川辣醬，粉絲吸收鮮美的湯汁，風味十足。

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麻辣燙Chilli Fagara

地址：中環蘇豪奧卑利街 7 號地舖

電話：2796 6866

營業時間：早上11時30分至下午3時及下午5時至晚上11時30分

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