簡易食譜｜慶祝萬聖節必備！5款萬聖節造型甜品食譜教學 女巫手指餅、木乃伊瑪德蓮

這個星期便是萬聖節，不少人都會準備派對慶祝，如果想增添萬聖節氣氛，不妨準備一些萬聖節造型甜品吧！以下就有5款萬聖節造型甜品食譜教學，製作方法簡單，有些更可和小朋友一起製作，慶祝萬聖節的同時也可作為合家歡活動。

萬聖節甜品｜女巫手指餅

若果想製作看起來比較可怕的萬聖節甜品，這款女巫手指餅便是不錯的選擇。製作這款甜品的重點便是要將曲奇製成手指的形狀，再加上士多啤梨果醬的話，看起來更是像流血的手指！特別適合在萬聖節派對中食用，當作送給小朋友的禮物也是不錯的選擇。

食材：牛油 50g／糖粉30g／鹽 1g／雞蛋 1隻／低筋麵粉150g／杏仁 適量

1.牛油軟化後放入大碗中，加入糖粉攪拌。

2.分三次加入蛋液，以電動打蛋機打發均勻。

3.加入食鹽及篩入低筋麵粉，攪拌均勻後搓成團，再以保鮮紙包好放入雪櫃冷藏半小時。

4.取出後以每10g搓成手指的形狀，指端擺上一粒杏仁，壓實後放在烤盤上。

5.放入預熱後的焗爐，以175度焗20分鐘至上色即可。

萬聖節甜品｜南瓜磅蛋糕

說起萬聖節當然少不了南瓜，而秋天更是南瓜盛產的季節，因此不妨製作一款無糖無油的健康南瓜磅蛋糕，慶祝萬聖節同時也不忘健康。製作方法十分簡單，基本上將食材混合即可，記得最後要在蛋糕頂部加入南瓜籽，絕對有畫龍點睛效果！

食材：雞蛋 2隻／低筋麵粉 100g／梳打粉 5g／南瓜 300g

牛奶 45mL／南瓜籽 適量／朱力醬裝飾 適量

1.南瓜去皮切塊蒸熟，壓乾水分後搗成泥狀。

2.南瓜泥中加入蛋液和牛奶攪拌均勻。

3.在混合物中加入低筋麵粉和梳打粉，再攪拌至無顆粒狀。

4.磅蛋糕模具鋪上牛油紙，倒入混合物。

5. 放入預熱後的焗爐，以 180度焗35分鐘左右。

6.焗好後取出切片，以朱力醬裝飾南瓜表情，再以南瓜籽裝飾頂部即可。

萬聖節甜品｜鬼怪brownie

萬聖節當然要準備朱古力口味的甜品，而簡單用棉花糖和brownie便可以製作出搞怪可愛的鬼怪造型brownie。時間充足的話，可以按以下食譜親自製作，若沒有時間亦可直接購買市面上的brownie，加上棉花糖和白朱古力即可變成鬼怪造型，十分簡單。

食材：(18件)黑朱克力 100g／牛油50g／雞蛋 1隻／糖 30g／牛奶 30g

低筋麵粉 30g／棉花糖 18粒／白朱古力 130g／黑朱古力醬 2g

1.黑朱古力隔熱水融化，加入融化後的牛油和糖攪拌均勻。

2.雞蛋打散，蛋液分2次加入黑朱古力中攪拌均勻。

3.加入牛奶拌勻，再篩入粉類材料攪拌均勻。

4.將混合物倒入鋪上牛油紙的模具，放入預熱後的焗爐，以 180度焗35分鐘。

5.取出後切成方形小塊，約可分成18份。

6.Brownie放上棉花糖，淋上融化後的白朱古力，再用黑朱古力醬畫上表情即可。

萬聖節甜品｜木乃伊瑪德蓮

瑪德蓮蛋糕在近年特別流行，今年萬聖節亦要趕上潮流，製作出木乃伊造型的瑪德蓮，而這款瑪德蓮在韓國Starbucks亦有售，可見瑪德蓮蛋糕的火熱程度。不過由於製作瑪德蓮蛋糕需要預早冷藏麵糊，如果想在萬聖節當日吃到的話，記得要預先一晚準備。

食材：牛油 55g ／糖粉 40g ／可可粉 8g 低筋麵粉 20g

杏仁粉 15g ／梳打粉 2g ／蜂蜜 10g ／蛋液 50g ／雲呢拿香精 幾滴

檸檬汁 適量／花生醬 適量／白朱古力 適量／糖珠 適量

1.蛋液、糖粉、蜂蜜、雲呢拿香精和檸檬汁攪拌均勻。

2.篩入低筋麵粉、可可粉、杏仁粉和梳打粉攪拌均勻。

3.牛油隔熱水融化後放置至大約40度，再倒入麵糊中拌勻。

4.裝入擠花袋中冷藏過夜。

5.取出後模具中刷上一層牛油，擠入麵糊。

6. 放入預熱後的焗爐，以180度焗12分鐘，再以160度焗5分鍾。

7.取出放涼後將花生醬擠入瑪德蓮中。

8.表面用融化的白朱古力和糖珠裝飾，放入雪櫃冷藏至凝固即可。

萬聖節甜品｜小魔怪朱古力燕麥曲奇

如果是料理新手卻想製作萬聖節甜品的話，可以選製作這款只需將全部材料混合的小魔怪朱古力燕麥曲奇。其造型可愛，而且基本上沒有任何難度可言，特別適合新手或與小朋友一起製作，作為合家歡活動亦是不錯的選擇。

食材：燕麥 65g／燕麥粉 35g／杏仁粉 30g／可可粉8g／代糖15g

鹽 3g／梳打粉 3g／牛奶 65mL／花生醬40g／朱古力眼球裝飾 適量

1.乾性食材全部加進大碗中混合均勻。

2.加入牛奶和花生醬攪拌均勻。

3.從麵團中取出想要的份量，搓圓後放在鋪上牛油紙的烤盤上。

4.準備好所有麵團後，放入預熱好的焗爐台就160度焗15-20分鐘。

5.取出後加入朱古力眼球裝飾即可。

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