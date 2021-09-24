簡易食譜｜早餐食厭原味粟米片？！5款特色早餐粟米片推薦 配牛奶、乳酪一流！

不少人早餐的時候都有吃粟米片的習慣，但只吃原味粟米片難免會有食厭的時候。其實近年市面上的早餐粟米片口味越來越多，以後就為大家推薦5款特色早餐粟米片，每款的口味、口感都不同，不妨趁機「轉會」，選擇其他口味的粟米片吧！

簡易食譜｜Market O Nature消化餅早餐粟米片(오! 그래놀라 다이재)

Market O的朱古力布朗尼曾經在香港風靡一時，而它的Nature系列最近便特別推出了含有消化餅的消化餅早餐粟米片(오! 그래놀라 다이재)，這款早餐粟米片集合了迷你消化餅、包裹着朱古力的五穀脆米、全麥脆片等穀物，充滿麥香，配牛奶食用一流！不過唯一缺點是卡路里稍高，100g有483Kcal，因此建議配上低脂牛奶一起食用。

簡易食譜｜Market O Nature朱古力魚仔餅(오! 그래놀라 초코고래밥)

紫菜和烤雞口味的魚仔餅屬於港人的童年回憶，基本上是小時候必吃的零食之一，至今仍然受不少人喜愛，但甜味的魚仔餅卻十分少見。這款朱古力魚仔餅早餐片同樣是Market O Nature出品，魚仔餅的造型基本上與我們認識的一樣，只不過換上了朱古力口味，就像是「可可脆片」一樣，無論用來配牛奶或直接當零食食用都不錯。如果喜歡吃朱古力口味的早餐片，不妨選擇這款造型可愛的朱古力魚仔餅，為早餐增添樂趣吧！

簡易食譜｜Post OREO’O Oreo早餐粟米片

Post屬大型的食品品牌，早餐粟米片更是他們的熱門產品之一，而近年他們最受關注的早餐粟米片便是Oreo口味早餐粟米片。Oreo本來就深受不同年齡層歡迎，而將它搖身一變成早餐片更是令人一試愛上！除了黑色餅乾部份製成圈狀的早餐片外，白色的忌廉部份亦製成圓形的早餐片，可以一次吃到兩種口感。本來Oreo便是與牛奶特別相配的餅乾，現在變成早餐片更是絕配！

簡易食譜｜家樂氏 Hershey’s 朱古力早餐粟米片(Choco Crunch)

說到早餐粟米片的話，便不得不提家樂氏(Kellogg’s)這個品牌，基本上在香港超級市場裏的早餐粟米片大部份都是家樂氏出品。而除了原味粟米片外，家樂氏還會與不少品牌合作，Hershey’s 朱古力早餐粟米片(Choco Crunch)便是其中一款。與一般的朱古力口味粟米片不同，這款朱古力早餐粟米片含有夾心內饀，而且口感更香脆，可以配牛奶、乳酪、雪糕等一起食用，或是直接當零食也屬不錯的選擇。

簡易食譜｜家樂氏 Granola 纖穀脆

不少人都會將早餐粟米片當作減肥的一環，因此選擇粟米片的時候便要特別小心，而家樂氏便特別推出了Granola 纖穀脆系列，由天然穀物製成，再配上果乾或果仁，口感豐富，卡路里較低之餘亦可以補充早餐所需。而這個系列有多種口味，特別推薦黑朱古力莓果(Dark Chocolate)和超級莓果(Super Berry)口味，兩款都配有雜莓果乾和不同的堅果，特別適合用來配上希臘乳酪一起食用，減肥期間進食一流！

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