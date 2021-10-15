簡易食譜｜韓國大熱Home Cafe！5款自製飲品配方教學 椰子Latte、熱情果檸檬梳打水

由於疫情的關係，在家的時間亦相對增加，因此在韓國「Home Cafe」便變得越來越流行，不少韓國網民都熱愛在家中製作各種特色飲品。以下就教大家5款自製飲品配方，只要5分鐘便可還原韓國咖啡店的味道！

簡易食譜｜西瓜椰奶

最近天氣開始轉涼，如果想捉緊夏天的尾巴，不妨用西瓜製作飲品吧！韓國就有咖啡店將西瓜和椰子混合，製成西瓜椰奶，西瓜部份更用真實果肉加冰打成，變成回幼滑的西瓜冰，再混合椰奶和牛奶一起飲用，味道香甜又清新！

比例：70％西瓜肉+ 20％椰奶+ 10％牛奶

1.將椰奶和牛奶混合放在杯底。

2.西瓜肉加冰打成西瓜冰，倒在奶上即可。

簡易食譜｜提子益力多冰

提子汁和益力多不分季節和時間，輕易就可以在超市中找到，而且價格便宜，因此不少韓國咖啡店都會利用這兩款飲品製作出提子益力多冰，味道酸酸甜甜，令人胃口大開。想在家中嘆一杯清爽飲品的話，提子益力多冰便是不錯的選擇！

比例：80％提子汁+低糖益力多100mL

1.提子汁和低糖益力多混合。

2.加入適量冰塊用果汁機打成提子益力多冰即可。

簡易食譜｜椰子Latte

韓國的咖啡店當然少不了各式各樣的咖啡，而除了最普通的Caffè Latte外，不少咖啡店更會研發不同的Latte來吸引客人，例如抹茶Latte、芝麻Latte等。而近年就有不少韓國網民在家中以椰奶代替一般牛奶，製作出充滿椰香的椰子Latte，比起一般的Caffè Latte更香濃，如果本身就喜歡椰子香的話，一定要嘗試！

比例：70％椰奶+ 20％牛奶+10%濃縮咖啡液

1.濃縮咖啡粉用30mL熱水沖開。

2.杯中裝入冰塊，加入椰奶和牛奶輕輕攪拌。

3.在奶中倒入濃縮咖啡液即可。

簡易食譜｜西班牙Latte

除了椰子Latte外，愛甜的韓國人亦愛製作西班牙Latte，即在Caffè Latte中加入煉奶，令味道變得更加香甜，同時亦可以按自己喜好，自由選擇煉奶的份量。若果覺得普通的Caffè Latte不夠甜，不妨嘗試在家製作西班牙Latte吧！

比例：10%煉奶+70%牛奶+ 20%濃縮咖啡液

1.濃縮咖啡粉用30mL熱水沖開。

2.杯中裝入冰塊，加入煉奶和牛奶輕輕攪拌。

3.在奶中倒入濃縮咖啡液即可。

簡易食譜｜熱情果檸檬梳打水

如果不喜歡喝咖啡，而是喜歡喝口感清新的飲品，可以選擇用梳打水製作既健康又清爽的熱情果檸檬梳打水，做法十分簡單，只需要準備好材料後混合即可。而檸檬水和蜜糖的份量都可自己調節，不用擔心太酸或太甜，作為飯後飲品一流！

比例：熱情果 1個+ 10%檸檬汁+80%梳打水+10%蜜糖

1.熱情果切開挑出果肉放在杯中打底。

2.加入冰塊，倒入梳打水、蜜糖和檸檬汁攪拌即可。

相關新聞：簡易食譜｜秒變打卡用甜品！5款簡易甜品食譜教學 牛軋糖夾心餅、雜莓千層撻

簡易食譜｜唔使10分鐘！5款微波爐懶人食譜教學 微波爐全麥Pizza、法式麵包布甸

簡易食譜｜韓國大熱Home Cafe！5款自製飲品配方教學 椰子Latte、熱情果檸檬梳打水