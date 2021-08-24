簡易食譜｜5款全麥捲餅食譜教學 芝士牛油果、韓式泡菜 低脂又簡單！

【菠菜肉鬆全麥捲餅】

早餐若果想吃得營養均衡，就需要補充各種營養。而這款菠菜肉鬆全麥捲餅便可以一次過滿足多個願望，既有含有豐富食物纖維的菠菜，又有雞蛋幫助補充蛋白質，再加上香口的肉鬆，口感豐富之外，味道絕對一流！

食材：全麥捲餅餅皮 1塊／蘑菇 2粒

菠菜 適量／雞蛋 3隻

低脂芝士 1片／肉鬆 適量

鹽 少許／黑椒 少許

1.熱鑊落油，加入切好的蘑菇片和菠菜炒熟。

2.雞蛋把在碗中攪拌均勻，將蛋液倒在鑊中，並加上鹽和黑椒調味。

3.待蛋液稍微凝固後放入餅皮，但亦粘着餅皮後翻面。

4.翻面後加入芝士和肉鬆，然後將餅皮折半。

5.兩面各煎1分鐘後盛出，隨心加上低脂番茄醬或沙律醬即可。

【芝士牛油果全麥捲餅】

牛油果作為「超級食品」在近年特別受歡迎，不但含有豐富的蛋白質，味道亦十分香濃，製成牛油果醬特別不錯。而這款加入了牛油果和雞蛋的全麥捲餅可以說是「蛋白質炸彈」，特別適合作為早餐用來補充體力，支撐一天所需。

食材：全麥捲餅餅皮 1塊／牛油果 半個

雞蛋 3隻／低脂芝士 1片／蟹柳 2條

黑椒 少許／鹽 少許

1.將熟透的牛油果壓成泥狀備用。

2.雞蛋打進碗中，加入鹽和黑椒打散。

3.熱鑊落油，加入撕開的蟹柳稍微翻炒，然後倒入蛋液。

4. 待蛋液稍微凝固後放入餅皮壓好。

5. 壓1分鐘後翻面，然後加入牛油果泥和芝士。

6. 將餅皮折半，兩面各煎1分鐘後即可。

【番茄雞蛋全麥捲餅】

早餐想吃得比較清淡的話，不妨簡單用蕃茄和雞蛋製作健康又好吃的全麥捲餅，不但能從番茄和雞蛋中吸收各種營養，製作方法亦十分簡單，即便是料理新手也可以輕鬆完成！

食材：全麥捲餅餅皮 1塊／番茄 1個

雞蛋 2隻／鹽 少許／黑椒 少許

1.番茄洗淨後切片備用。

2.熱鑊落油，將番茄片平放在平底鑊中煎軟。

3.雞蛋打進碗中，加入鹽和黑椒打散。

4.將蛋液倒入鑊中，待蛋液稍微凝固後放入餅皮壓好。

5.壓1分鐘後翻面然後將餅皮折半。

6.兩面各煎1分鐘後即可。

【韓式泡菜全麥捲餅】

韓國人不論任何時間都喜歡吃泡菜（辛奇），甚至會將它們放進捲餅中，令這兩個看似毫不關連的食材變得和諧。為了控制捲餅的卡路里，建議無論是午餐肉、沙律醬或芝士都須選用低脂版，這樣便能吃得更健康！

食材：全麥捲餅餅皮 1塊／低脂午餐肉 1片

粟米粒 少許／泡菜 適量

低脂沙拉醬 少許／低脂芝士 1片

1. 熱鑊落油，加入粟米粒和午餐肉粒翻炒盛起。

2.將餅皮放入鑊中，用小火將兩面煎至稍微變色。

3.將炒好的粟米粒和午餐肉放在餅皮上，然後再鋪上泡菜和放上芝士片。

4.將餅皮折半，兩面各煎1分鐘後即可。

【雞胸肉墨西哥捲餅】

除了將捲餅對折煎外，還可以摺成口袋形狀，吃起來便更方便。這款捲餅利用雞胸肉和各種蔬菜製成，不但健康美味，而且做法簡單方便，更可以預早一晚做好放在雪櫃，第二天加熱即可食用。

食材：

全麥捲餅餅皮 1塊／雞胸肉 1件

生菜 2片／番茄 1/4個

青瓜 1/4個／低脂沙拉醬 少許

1.熱鑊落油，放入雞胸肉煎熟後盛出，待放涼後切成條狀。

2. 將餅皮放入鑊中，用小火將兩面煎至稍微變色後盛出。

3.番茄和青瓜切片備用。

4.在餅皮上方依次放上生菜、番茄、青瓜和雞胸肉。

5.擠上沙律醬，摺成口袋形狀即可。