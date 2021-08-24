簡易食譜｜5款全麥捲餅食譜教學 芝士牛油果、韓式泡菜 低脂又簡單！

【菠菜肉鬆全麥捲餅】
早餐若果想吃得營養均衡，就需要補充各種營養。而這款菠菜肉鬆全麥捲餅便可以一次過滿足多個願望，既有含有豐富食物纖維的菠菜，又有雞蛋幫助補充蛋白質，再加上香口的肉鬆，口感豐富之外，味道絕對一流！
食材：全麥捲餅餅皮 1塊／蘑菇 2粒
菠菜 適量／雞蛋 3隻
低脂芝士 1片／肉鬆 適量
鹽 少許／黑椒 少許
1.熱鑊落油，加入切好的蘑菇片和菠菜炒熟。
2.雞蛋把在碗中攪拌均勻，將蛋液倒在鑊中，並加上鹽和黑椒調味。
3.待蛋液稍微凝固後放入餅皮，但亦粘着餅皮後翻面。
4.翻面後加入芝士和肉鬆，然後將餅皮折半。
5.兩面各煎1分鐘後盛出，隨心加上低脂番茄醬或沙律醬即可。
【芝士牛油果全麥捲餅】
牛油果作為「超級食品」在近年特別受歡迎，不但含有豐富的蛋白質，味道亦十分香濃，製成牛油果醬特別不錯。而這款加入了牛油果和雞蛋的全麥捲餅可以說是「蛋白質炸彈」，特別適合作為早餐用來補充體力，支撐一天所需。
食材：全麥捲餅餅皮 1塊／牛油果 半個
雞蛋 3隻／低脂芝士 1片／蟹柳 2條
黑椒 少許／鹽 少許
1.將熟透的牛油果壓成泥狀備用。
2.雞蛋打進碗中，加入鹽和黑椒打散。
3.熱鑊落油，加入撕開的蟹柳稍微翻炒，然後倒入蛋液。
4. 待蛋液稍微凝固後放入餅皮壓好。
5. 壓1分鐘後翻面，然後加入牛油果泥和芝士。
6. 將餅皮折半，兩面各煎1分鐘後即可。
【番茄雞蛋全麥捲餅】
早餐想吃得比較清淡的話，不妨簡單用蕃茄和雞蛋製作健康又好吃的全麥捲餅，不但能從番茄和雞蛋中吸收各種營養，製作方法亦十分簡單，即便是料理新手也可以輕鬆完成！
食材：全麥捲餅餅皮 1塊／番茄 1個
雞蛋 2隻／鹽 少許／黑椒 少許
1.番茄洗淨後切片備用。
2.熱鑊落油，將番茄片平放在平底鑊中煎軟。
3.雞蛋打進碗中，加入鹽和黑椒打散。
4.將蛋液倒入鑊中，待蛋液稍微凝固後放入餅皮壓好。
5.壓1分鐘後翻面然後將餅皮折半。
6.兩面各煎1分鐘後即可。
【韓式泡菜全麥捲餅】
韓國人不論任何時間都喜歡吃泡菜（辛奇），甚至會將它們放進捲餅中，令這兩個看似毫不關連的食材變得和諧。為了控制捲餅的卡路里，建議無論是午餐肉、沙律醬或芝士都須選用低脂版，這樣便能吃得更健康！
食材：全麥捲餅餅皮 1塊／低脂午餐肉 1片
粟米粒 少許／泡菜 適量
低脂沙拉醬 少許／低脂芝士 1片
1. 熱鑊落油，加入粟米粒和午餐肉粒翻炒盛起。
2.將餅皮放入鑊中，用小火將兩面煎至稍微變色。
3.將炒好的粟米粒和午餐肉放在餅皮上，然後再鋪上泡菜和放上芝士片。
4.將餅皮折半，兩面各煎1分鐘後即可。
【雞胸肉墨西哥捲餅】
除了將捲餅對折煎外，還可以摺成口袋形狀，吃起來便更方便。這款捲餅利用雞胸肉和各種蔬菜製成，不但健康美味，而且做法簡單方便，更可以預早一晚做好放在雪櫃，第二天加熱即可食用。
食材：
全麥捲餅餅皮 1塊／雞胸肉 1件
生菜 2片／番茄 1/4個
青瓜 1/4個／低脂沙拉醬 少許
1.熱鑊落油，放入雞胸肉煎熟後盛出，待放涼後切成條狀。
2. 將餅皮放入鑊中，用小火將兩面煎至稍微變色後盛出。
3.番茄和青瓜切片備用。
4.在餅皮上方依次放上生菜、番茄、青瓜和雞胸肉。
5.擠上沙律醬，摺成口袋形狀即可。