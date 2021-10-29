簡易食譜｜6款氣炸鍋簡易食譜教學 一次煮三款餸 懶人帶飯必學！

不少人都有帶飯上班或上學的習慣，而只需要準備三個迷你的錫紙盤，即可利用氣炸鍋製作3種一人份量的餸菜，特別適合懶人帶飯！以下就教大家製作6款氣炸鍋簡易食譜教學，每款的製作時間都差不多，一次過輕鬆煮三款餸！

簡易食譜｜10分鐘炸雞蛋

蒸蛋的時候總要準備多種煮食用具，事後清潔比較麻煩，但利用氣炸鍋就可以只用錫紙盤製作出與別不同的炸雞蛋！做法十分簡單，將所有食材放入錫紙盤中即可，建議最後可加入麻油增加香氣。

食材：雞蛋 2隻／生抽 1湯匙／蔥花 適量／鹽 少許

做法：

1.將雞蛋打在錫紙盤中，用牙籤輕輕在蛋黃上拮出氣孔。

2.在雞蛋上放鹽、生抽和蔥花，氣炸鍋以180度炸10分鐘即可。

簡易食譜｜6分鐘金菇

如果想快速利用氣炸鍋煮餸的話，金菇便是不錯的選擇，連同準備時間只需10分鐘，做出來的金菇仍能保持其鮮味和水份。如果喜歡辣味的話，更可在最後2分鐘加入辣椒粉或辣醬繼續烹調，用來送飯一流！

食材：金菇 半包／麻油 1湯匙／生抽 1湯匙／鹽 少量

做法：

1.金菇洗淨，加入鹽、麻油和生抽拌匀。

2.放入錫紙盒中，氣炸鍋以180度炸6分鐘即可。

簡易食譜｜氣炸排骨

想達到均勻飲食當然少不了肉類來補充蛋白質，而利用氣炸鍋同樣可以煮出平日較難處理的肉類。這款氣炸排骨雖然事前準備較多，但成品卻可快速入味，而且還能保持肉汁，無論大人或小朋友都會喜歡！

食材：排骨 200g／生抽 2湯匙 ／八角 適量／桂皮 適量／姜 5片／老抽 適量／鹽 適量

做法：

1.將排骨以清水洗淨，加入鹽和生抽醃製20分鐘。

2.將排骨放入熱水中，加入八角、桂皮、姜、鹽和老抽煮20分鐘。

3.將煮好的排骨放入錫紙盒中，氣炸鍋以180度炸10分鐘，中間需取出翻面。

簡易食譜｜雞蛋豆腐

營養午餐當然少不了雞蛋和豆腐的配搭，利用氣炸鍋同樣可以保持香滑豆腐的效果，而且還可以輕鬆製作一人份，同樣的餸菜不需要分幾天吃光！

食材：滑豆腐 150g／雞蛋 1隻

鹽 適量／蔥花 適量

生抽 2湯匙 ／麻油 1湯匙

做法：

1.豆腐切小塊，整齊地放入錫紙盒中。

2.雞蛋在碗中打散，加入鹽 、生抽和麻油攪拌均勻。

3.將蛋液淋在豆腐上，撒上蔥花，放入氣炸鍋以180度炸16分鐘即可。

簡易食譜｜牛油大蝦

如果喜歡吃充滿鮮味的海鮮，一定要學會製作這道牛油大蝦！做法十分簡單，只需要將所有食材攪拌後放上牛油即可，製作出來的大蝦充滿牛油香，絕對會令人吃上癮！

食材：牛油塊 1塊／蝦仁 6隻

胡椒粉 適量／鹽 適量／橄欖油 適量

做法：

1.雪藏蝦仁預先解凍，加入胡椒粉、鹽和橄欖油攪拌均勻後放入錫紙盤中。

2.在蝦仁上放上牛油塊，再放入氣炸鍋以180度炸16分鐘，中間需取出翻面。

簡易食譜｜鹽酥三色豆

不少人對三色豆都充滿厭惡感，但其實利用氣炸鍋便可以將它變成「鹽酥三色豆」，顛覆對三色豆的想法！不過如果還是討厭其中一款豆類的話，建議先挑走再製作，亦可以用切碎的西蘭花代替。

食材：三色豆（放滿錫紙盤）／胡椒粉 適量／鹽 適量／橄欖油 適量

做法：

1.三色豆在滾水中輕輕焯熟後撈出。

2.將三色豆放入錫紙盒中，加入橄欖油、鹽和胡椒粉。

3.放入氣炸鍋以180度炸16分鐘，中間需取出翻面。