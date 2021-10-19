糧尾搵食｜銅鑼灣4大高質人氣車仔麵 熟食中心九記牛什＄34有交易 ／榮記超濃湯底／新記夠足料

銅鑼灣區是香港其中一個美食集中地，食肆林立，新餐廳亦愈開愈多，看似多選擇，但其實打工仔想用相宜價錢吃午餐都不太容易。今次一於精選4間區內高質人氣車仔麵，不但配餸選擇豐富，而且價錢便宜又飽肚。

熟食中心九記 人龍車仔麵 三餸粉麵＄34有交易

鵝頸街市熟食中心向來臥虎藏龍，因此由朝到晚都十分熱鬧。除了最有名氣的清真惠記外，這間九記牛什粉麵都很受歡迎，午市必定大排長龍。店家主打牛什和車仔麵，近二十款配餸可供選擇，最平三餸粉麵＄34就有交易，平絕銅鑼灣！來到必食煎魚餅，以鯪魚肉自家製作，口感彈牙，亦富有魚肉鮮香。另外馳名牛什亦出色，份量多，而且夠入味，牛腸處理得乾淨，牛肚軟腍，整體水準高！

九記牛什粉麵

地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心8號舖

營業時間：星期一至六 7am－5pm

榮記超濃湯底 滑溜豬紅 入味雞翼尖

榮記粉麵開業多年，價錢合理又味道好，所以疫情前有不少訪港旅客也慕名而來。招牌牛腩汁湯底濃郁香甜，配任何粉麵都有掛湯效果，令客人一試難忘。配餸方面有近廿五款選擇，心水是豬紅和雞翼尖，前者滑溜無腥臭，後者肉質酥軟，非常推介。

榮記粉麵

地址：銅鑼灣渣甸街43號地下

營業時間：11：30am－9：30pm

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明星車仔麵 新記美食

新記美食1997年開業，最有名氣是車仔麵和咖喱魚蛋，店內貼滿明星到店內光顧的照片，不少一線紅星都曾是座上客。多款車仔麵配餸中，推介豬腩肉，肉質香軟，而且煮得惹味！另外鹵水雞翼、豬大腸和冬菇，味道都不錯。

新記美食

地址：銅鑼灣謝斐道501-515號4號舖

營業時間：12：30pm－11pm

元朗車仔麵名店

永年士多在元朗一向有很多捧場客，幾乎每個週末在店門前都有客人排隊等候，配餸款式超級豐富，有近四十款可供選擇，豬大腸、蘿蔔、豬紅、豬皮等都是招牌產品。重點是湯底，用豬筒骨、老雞、果皮再加上多種藥材製作，味道香濃，非常特別。



永年士多（銅鑼灣分店）



地址：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖



營業時間：11：30pm－9：30pm



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