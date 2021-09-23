糧尾食乜好｜港九觀塘＄60內高質小店必食推介 日式烤肉／一人火鍋／瑞士雞髀／煎肉餅

別以為在香港想吃得豐盛就一定高消費，其實還有好多選擇！今次推介港九觀塘幾間高CP值的小店，日式燒肉火鍋通通＄60有找，希望大家吃得開心又滿足！

日式烤肉最平$46有得燒

想吃燒肉？不一定去牛角。推介大家去這一間日式燒肉店！西環和深水埗都有分店，主打一人無煙燒肉，環境光猛，感覺日式。食物方面，牛肉豬肉雞肉海鮮都有提供，其中以燒肉套餐最為抵食，有肉有飯有湯有配菜，肉量按份量定價，最平$46就能吃到100g牛五花套餐，CP值高！

Yakiniku やき肉

地址：西環石塘咀德輔道西347-349號豐業大廈地下A號舖

SUKIYAすき家－過江龍牛肉壽喜燒

SUKIYAすき家來自日本，於2019年正式登陸香港，招牌產品為牛肉丼飯，店舖至今依然大排長龍，人氣有增無減。除了丼飯美味，牛肉壽喜燒亦受歡迎，套餐＄60已包括一份牛肉、蟹柳、烏冬和蔬菜等等，牛肉份量足料，壽喜燒湯汁香甜，整體味道不錯。

SUKIYAすき家

地址：旺角亞皆老街31號地舖

百搭瑞士雞髀餐

這間茶餐廳，價錢公道而且份量十足，向來是區內學生和上班族的飯堂。必食瑞士雞髀餐，瑞士雞髀大大隻，肉質嫩滑又入味，可配近四十款不同的經典茶記美食，如沙嗲牛肉麵、西多士、吉列魚柳等，總有一款合你心水。

祥發茶餐小廚

地址：北角七姊妹道27D號

大圍街坊推介生煎肉餅飯

位於大圍的金城茶餐廳，開業33年，生煎肉餅飯一向受街坊熱捧。肉餅以新鮮豬肉果皮、薑、九龍串魷等17種材料搓成，煎得金黃香脆，鹹香十足，配上秘製甜豉油，非常惹味。

金城茶餐廳

地址：大圍積福街84號地下

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